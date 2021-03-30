В «Имидж Клубе» рассказали о вручении приза победителю акции

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Станислав Молчанов
Очередным победителем розыгрыша призов от компании "Имидж
клуб" стал житель села Носовка Черниговской области Александр
Высовень. Вместе
с супругой Валентиной мужчина принимал участие в маркетинговой акции и
заказывал товары компании. Правда, в победу супруги не верили до последнего.
Имидж Клуб
Приз семья Александа Высовня выиграла как раз в канун Нового года – в ходе розыгрыша 31 декабря 2020 года. "Имидж Клуб" не стал затягивать с вручением приза победителю и порадовал пенсионера с супругой в период новогодне-рождественских праздников. 62-летний Александр Высовень был смущен визитом представителей компании, ведь раньше с ним подобное не случалось. По словам мужчины, в молодости он выигрывал в лотереях мизерные суммы, но джекпот так и не сорвал. История пенсионера доказала: удача может настигнуть кого угодно в любом возрасте.
Победитель акции "Имидж Клуба" рассказал, что до этого
случая в жизни ему
везло дважды: когда он женился и когда в семье появилось двое сыновей. На
выигранные деньги победитель хочет сначала купить родственникам подарки, а
потом подумать о применении оставшейся суммы.
Александр и Валентина Высовень не скрывают эмоции,
радуясь денежному призу:
Отметим, "Имидж
Клуб" более 10 лет работает в каталожной торговле в Украине. Компания
предлагает гигиенические и бытовые товары для дома, оздоровительные препараты и
множество других товаров. Заказанные товары можно получить по почте.
"Имидж Клуб" также
проводит различные акции для своих клиентов. Ежеквартально компания с помощью
лототрона выбирает того, кто получит внушительный денежный приз. Особенной
популярностью "Имидж Клуб" пользуется у людей пожилого возраста.
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