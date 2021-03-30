В «Имидж Клубе» рассказали о вручении приза победителю акции



















Очередным победителем розыгрыша призов от компании "Имидж клуб" стал житель села Носовка Черниговской области Александр Высовень. Вместе с супругой Валентиной мужчина принимал участие в маркетинговой акции и заказывал товары компании. Правда, в победу супруги не верили до последнего.



Имидж Клуб

Приз семья Александа Высовня выиграла как раз в канун Нового года – в ходе розыгрыша 31 декабря 2020 года. "Имидж Клуб" не стал затягивать с вручением приза победителю и порадовал пенсионера с супругой в период новогодне-рождественских праздников. 62-летний Александр Высовень был смущен визитом представителей компании, ведь раньше с ним подобное не случалось. По словам мужчины, в молодости он выигрывал в лотереях мизерные суммы, но джекпот так и не сорвал. История пенсионера доказала: удача может настигнуть кого угодно в любом возрасте.

Победитель акции "Имидж Клуба" рассказал, что до этого случая в жизни ему везло дважды: когда он женился и когда в семье появилось двое сыновей. На выигранные деньги победитель хочет сначала купить родственникам подарки, а потом подумать о применении оставшейся суммы.

Александр и Валентина Высовень не скрывают эмоции, радуясь денежному призу:





Отметим, "Имидж Клуб" более 10 лет работает в каталожной торговле в Украине. Компания предлагает гигиенические и бытовые товары для дома, оздоровительные препараты и множество других товаров. Заказанные товары можно получить по почте.

"Имидж Клуб" также проводит различные акции для своих клиентов. Ежеквартально компания с помощью лототрона выбирает того, кто получит внушительный денежный приз. Особенной популярностью "Имидж Клуб" пользуется у людей пожилого возраста.

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