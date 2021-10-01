В Хмельницком подростки липучкой для мух обманули денежный автомат

В Хмельницкой области местные школьники, использовав клейкую ленту для насекомых, выловили все денежные купюры, вместо того, чтобы их как-то вылавливать руками. Об этом сообщает издание "Стражи Эспрессо".

В Хмельницком подростки обманули аттракцион (фото Нацполиция)

На видео снято весь процесс двух юных изобретателей. Вот они размотали клейкую ленту и осторожно закрепили ее сверху, над аттракционом.

С первого раза их изобретение не принесло ожидаемого результата. Но мальчишки снова взялись за свою идею. Им удалось развернуть сверток со всей клейкой бумагой и разместить в автомате. На него налипло много бумажных денег, которые они осторожно вынули.

Пользователи социальных сетей отмечают, что денежные ассигнации, что подталкивает автомат и которые нужно быстро поймать, просто налипли на клейкую бумагу. Единственный недостаток, клей, который прилип к деньгам. Можно ли от него избавиться, чтобы не повредить бумажные гривны, не выяснено. Люди пишут, что юные Кулибины очень умные и изобретательные. И это им поможет в жизни.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что подростки подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей . Иногда, когда желаешь получить славу и ругательства в соцсетях, забываешь о здравом смысле и делаешь необдуманные вещи. Так случилось и с ребятами из Бердянска. Местный сайт Бердянск 24 предоставил информацию, что ночью двадцать девятого ноября подростки решили устроить "крутой" эксперимент и поджечь друга. Процесс снимали на видео. Шоу вышло из-под контроля. Скорая помощь доставила пострадавшего парня прямо в реанимацию. У него диагностировали серьезные ожоги, которые повредили тридцать процентов тела.





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