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В Хмельницком подростки липучкой для мух обманули денежный автомат

Дети размотали клейкую ленту и осторожно закрепили ее сверху, над аттракционом

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева

В Хмельницкой области местные школьники, использовав клейкую ленту для насекомых, выловили все денежные купюры, вместо того, чтобы их как-то вылавливать руками. Об этом сообщает издание "Стражи Эспрессо".

В Хмельницком подростки липучкой для мух обманули денежный автомат

В Хмельницком подростки обманули аттракцион (фото Нацполиция)

На видео снято весь процесс двух юных изобретателей. Вот они размотали клейкую ленту и осторожно закрепили ее сверху, над аттракционом.
С первого раза их изобретение не принесло ожидаемого результата. Но мальчишки снова взялись за свою идею. Им удалось развернуть сверток со всей клейкой бумагой и разместить в автомате. На него налипло много бумажных денег, которые они осторожно вынули.

Пользователи социальных сетей отмечают, что денежные ассигнации, что подталкивает автомат и которые нужно быстро поймать, просто налипли на клейкую бумагу. Единственный недостаток, клей, который прилип к деньгам. Можно ли от него избавиться, чтобы не повредить бумажные гривны,  не выяснено. Люди пишут, что юные Кулибины очень умные и изобретательные. И это им поможет в жизни.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что   подростки подожгли ровесника, чтобы снять видео для соцсетей . Иногда, когда желаешь получить славу и ругательства в соцсетях, забываешь о здравом смысле и делаешь необдуманные вещи. Так случилось и с ребятами из Бердянска. Местный сайт Бердянск 24 предоставил информацию, что ночью двадцать девятого ноября подростки решили устроить "крутой" эксперимент и поджечь друга. Процесс снимали на видео. Шоу вышло из-под контроля. Скорая помощь доставила пострадавшего парня прямо в реанимацию. У него диагностировали серьезные ожоги, которые повредили тридцать процентов тела.


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Источник: https://t.me/vartovi_kyiv/23742
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