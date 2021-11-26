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Шулаева Анна
Ничем не примечательное кладбище в Хмельницком стало очень популярным среди жителей города. Там открыли кофейню и кинотеатр, где молодежь может бесплатно провести время. Об отдыхе среди могил, сообщает агентство УНИАН.
В Хмельницком на кладбище открыли кафе и кинотеатр - фото из открытых источников
На этом кладбище не похоронены звезды шоу-бизнеса, выдающиеся политики или поэты.
Отмечается, что кофейню открыли в церковной лавочке прямо посреди кладбища. Внутри обыденные церковные атрибуты: иконы, лампадки, свечи. В углу для посетителей там установили два стола и кофемашину. При этом жители города акцентируют, что такое заведение им нравится. Там они могут спокойно пить кофе и отдыхать от шумных улиц города.
Помимо этого, в подвале открыли кинотеатр, куда молодежь Хмельницкого приходит смотреть фильмы и учиться. Посетители получают бесплатный доступ к интернету.
Кинотеатр и кофейню финансирует епархия.
За пребывание там платить не нужно. Также и на кофе нет фиксированной цены, а каждый платит столько, сколько считает нужным.
Вырученные деньги тратят на благотворительность, а часть откладывают для покупки новой кофемашины и увеличения ассортимента кофейных напитков.
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