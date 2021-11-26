Ничем не примечательное кладбище в Хмельницком стало очень популярным среди жителей города. Там открыли кофейню и кинотеатр, где молодежь может бесплатно провести время. Об отдыхе среди могил, сообщает агентство УНИАН.

В Хмельницком на кладбище открыли кафе и кинотеатр - фото из открытых источников

На этом кладбище не похоронены звезды шоу-бизнеса, выдающиеся политики или поэты.

Отмечается, что кофейню открыли в церковной лавочке прямо посреди кладбища. Внутри обыденные церковные атрибуты: иконы, лампадки, свечи. В углу для посетителей там установили два стола и кофемашину. При этом жители города акцентируют, что такое заведение им нравится. Там они могут спокойно пить кофе и отдыхать от шумных улиц города.

Помимо этого, в подвале открыли кинотеатр, куда молодежь Хмельницкого приходит смотреть фильмы и учиться. Посетители получают бесплатный доступ к интернету.

Кинотеатр и кофейню финансирует епархия.

За пребывание там платить не нужно. Также и на кофе нет фиксированной цены, а каждый платит столько, сколько считает нужным.

Вырученные деньги тратят на благотворительность, а часть откладывают для покупки новой кофемашины и увеличения ассортимента кофейных напитков.

"Люди сначала заходили как-то неспокойно. Говорили, что здесь жутко. Спрашивали: а как вы вообще себя здесь чувствуете? — А мы отвечали, что нам здесь хорошо, что мы привыкли, что мы не видим ничего страшного в том, что вокруг есть кладбище", – рассказывает основательница кофейни Вероника Франчук.

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