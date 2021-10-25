В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Херсонской области будет дополнительно госпиталь, фото ГСЧС

Мобильный госпиталь для тех, кому не хватает места в больнице, развернут в одном из городов Херсонской области 25 октября. К операции привлечены работники Службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



У Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых будет размещено мобильный госпиталь из палаток и модулей. К площадке прибыли пять грузовиков с оборудованием.

В госпитале предусматривается создание отделения интенсивной терапии и палат. Госпиталь обеспечит дополнительно 120 койко-мест для больных коронавирусной болезнью.

На площадке продолжаются работы по установке передвижного стационара, состоящего из 35 палаток. Стационар оборудован электрогенераторами, освещением и отоплением.

По данным на 24 октября в области заболел 921 человек, об этом пишет пресс-служба Херсонского городского совета. Среди новых случаев заболевания — вирус нашли у 63 детей и 13 медиков. В Каховском районе за сутки новых заболевших — 153 человека. Сейчас 980 больных находятся на самоизоляции, госпитализированы за сутки 59 человек.



Умерло за сутки 11 человек из Херсонского, Скадовского и Бериславского районов. Это женщины и мужчины в возрасте от 55 до 87 лет. У всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и Covid-19. За последние сутки в области вакцинировали 1976 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил свое мнение о происхождении COVID-19. Политик считает, что за этим может стоять человек. По словам политика, вопрос в том, какие мутации вируса могут еще появиться и каким образом это будет происходить.

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