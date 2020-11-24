В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета

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Елизавета Черных
Жители Херсона, которые 22 ноября посетили крупный торговой центр, заметили парня, решившего искупаться в аквариуме супермаркета "Сильпо".
ФОТО: Из открытых источников
Как свидетельствуют фото очевидцев, молодой человек был одет всего-навсего в плавки для купания и специальную шапочку для плавания. Кстати, лицо парня защищала медицинская маска.
Молодой человек бегал по залу супермаркета, а затем залез в аквариум с рыбой, который находился в одном из отделов супермаркета. Поплескавшись там несколько минут, парень вышел и отправился к выходу.
О точной причине, которая сподвигла молодого парня на этот весьма странный поступок, в Сети не сообщают. Пользователи допускают, что парень мог быть участником спора или снимать видео для блога. Однако на поступок парня общество отреагировало достаточно резко:
"Таким психушка не поможет. Деградация!!!", "К сожалению, это реалии современности. Люди готовы на все ради хайпа, лайков, просмотров. Такой контент не вызывает никаких положительных эмоций, скорее наоборот", — написали в комментариях.
Как сообщали "Комментарии" ранее, в одном из гипермаркетов Киева оборвался лифт.
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