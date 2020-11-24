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Главная Новости Общество события В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета
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В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета

На нем были надеты лишь плавки для купания, а также медицинская маска

сегодня, 16:07
Автор:

Елизавета Черных

Жители Херсона, которые 22 ноября посетили крупный торговой центр, заметили парня,  решившего искупаться в аквариуме супермаркета "Сильпо".

В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета

ФОТО: Из открытых источников

Как свидетельствуют фото очевидцев, молодой человек был одет всего-навсего в плавки для купания и специальную шапочку для плавания. Кстати,  лицо  парня защищала медицинская маска. 

В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета - фото 2 В Херсоне посетитель искупался в аквариуме супермаркета - фото 3

Молодой человек бегал по залу супермаркета, а затем залез в аквариум с рыбой, который находился в одном из отделов супермаркета. Поплескавшись там несколько минут, парень вышел и отправился к выходу. 

О точной причине, которая сподвигла молодого парня на этот весьма странный поступок, в Сети не сообщают. Пользователи допускают, что парень  мог быть участником спора или снимать видео для блога. Однако на поступок парня общество отреагировало достаточно резко:

"Таким психушка не поможет. Деградация!!!", "К сожалению, это реалии современности. Люди готовы на все ради хайпа, лайков, просмотров. Такой контент не вызывает никаких положительных эмоций, скорее наоборот", — написали в комментариях. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в одном из гипермаркетов Киева оборвался лифт. 



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Источник: http://www.t.ks.ua/v-hersone-na-fabrike-razdetyy-do-trusov-paren-nyrnul-v-akvarium-v-rybnom-otdele-silpo-video
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