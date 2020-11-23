В одном из гипермаркетов оборвался лифт: мужчина скончался до приезда скорой

Сегодня, 23 ноября, сообщили о жутком происшествии в Святошинском районе Киева — в одном из гипермаркетов оборвалась кабина лифта. Она пролетела шесть метров, не оставив шансов выжить, мужчине находящемуся в ней. Он скончался до приезда скорой помощи.

ФОТО: Из открытых источников

По официальным данным, жертвой смертельного происшествия стал 52-летний грузчик, сотрудник торгового центра. На официальной странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отметили, что учитывая скорость падения кабины, шансов выжить у мужчины, к сожалению, не было.

Однако, пресс-офицер Святошинского управления Татьяна Мельник рассказала, что данная информация является не совсем точной. Она сообщила, что мужчина упал в шахту лифта с высоты десять метров, а медицинские работники приехали и лишь констатировали смерть. Насильнических следов на теле погибшего грузчика не выявили.

В полиции также добавили, что трагедия случилась 21 ноября в торговой сети магазинов электроники, которая расположена по улице Чернобыльской.

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