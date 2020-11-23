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Главная Новости Общество происшествия В одном из гипермаркетов оборвался лифт: мужчина скончался до приезда скорой
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В одном из гипермаркетов оборвался лифт: мужчина скончался до приезда скорой

Трагедия случилась в одном из гипермаркетов Святошинского района Киева

сегодня, 14:37
Автор:

Елизавета Черных

Сегодня, 23 ноября, сообщили о жутком происшествии в Святошинском районе Киева — в одном из гипермаркетов оборвалась кабина лифта. Она пролетела шесть метров, не оставив шансов выжить, мужчине находящемуся в ней. Он скончался до приезда скорой помощи. 

В одном из гипермаркетов оборвался лифт: мужчина скончался до приезда скорой

ФОТО: Из открытых источников

По официальным данным, жертвой смертельного происшествия стал 52-летний грузчик, сотрудник торгового центра. На официальной странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева отметили, что учитывая скорость падения кабины, шансов выжить у мужчины, к сожалению, не было. 

Однако, пресс-офицер Святошинского управления Татьяна Мельник рассказала, что данная информация является не совсем точной. Она сообщила, что мужчина упал в шахту лифта с высоты десять метров, а медицинские работники приехали и лишь констатировали смерть. Насильнических следов на теле погибшего грузчика не выявили. 

В полиции также добавили, что трагедия случилась 21 ноября в торговой сети магазинов электроники, которая расположена по улице Чернобыльской. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в 37 лет от коронавируса умер известный бодибилдер . 




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Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/letel-10-metrov-v-policii-kieva-obnarodovali-detali-gibeli-muzhchiny-v-liftovoy-shahte-1673008.html
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