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В Херсоне оккупантов накормили пулями во время обеда

В заведении отдыха херсонцы ликвидировали оккупантов

сегодня, 13:00
Автор:

Козлова Альбіна
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На оккупированных территориях продолжается народное сопротивление оккупантам. В Херсоне российские военные получили пули во время обеда в заведении на Набережной. Об этом сообщают на странице оперативного командования "Юг".

В Херсоне оккупантов накормили пулями во время обеда

Фото Телеграм Херсонская ОВА

Сообщается, что российские сотрудники оперативного подразделения собирались полакомиться шашлыком и сидели в кафе, когда украинские партизаны открыли за ними автоматную очередь. В результате двое были ликвидированы, один ранен — его россияне отвезли в больницу в Крыму.

По данным Херсонской ОВА, в областном центре ситуация напряженная. Мобильной связи нет, интернет работает частично. Горожане не могут снять наличные, есть перебои в работе банковских сервисов. Коммуникации в городе есть, продукты питания есть, осталось мало медикаментов, выросла их стоимость. В некоторых районах области отсутствует свет, вода и газоснабжение, коммуникации были повреждены во время обстрелов оккупантами, есть перебои с мобильной связью и интернетом, не хватает медикаментов. Гуманитарная ситуация сложная.

Как писал портал "Комментарии", враг бросает в бой все резервы. Мэр Северодонецка рассказал о ситуации в городе. Под плотным огнем украинские защитники продолжают удерживать треть областного центра — часть города возле промзоны и реки Северский Донец. Оккупанты взяли под контроль Метелкино.

Также мы писали , что эксперты говорят, что Путин может направить свои войска в Казахстан. Народный депутат и полковник ВСУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" подчеркнул, что Казахстан, где в январе произошли массовые беспорядки, и куда действующая власть пустили российские войска, тоже под угрозой "освобождения" и оккупации армией России.




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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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