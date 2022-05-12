В Херсоне объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за одного из коллаборантов

В Херсоне украинские патриоты объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за главу коллаборанта Кирилла Стремоусова. Ответные листовки появились на улицах города.

На листовке есть фото коллаборанта Кирилла Стремоусова. А в тексте говорится, что Херсон будет всегда Украиной.

"Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной. А ты, сладенький, подписал себе смертный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную голову 500 000 гривен", — говорится в листовке.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отметил, что предателям повезет, если их арестуют спецслужбы, а не украинцы.

