В Херсоне объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за одного из коллаборантов

В Херсоне украинские патриоты объявили вознаграждение в полмиллиона гривен за главу коллаборанта Кирилла Стремоусова. Ответные листовки появились на улицах города.
На листовке есть фото коллаборанта Кирилла Стремоусова. А в тексте говорится, что Херсон будет всегда Украиной.
"Стремоусов, Херсон всегда будет Украиной. А ты, сладенький, подписал себе смертный приговор. Мы объявляем охоту на тебя. Цена за твою козлиную голову 500 000 гривен", — говорится в листовке.
Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков отметил, что предателям повезет, если их арестуют спецслужбы, а не украинцы.
"Колаборантам очень повезет, если их возьмут спецслужбы, а не разгневанные украинцы. Мне интересно одно: рашисты заберут с собой коллаборантов или оставят их так же, как бросают трупы своих бойцов? Хотя, вопрос скорее риторический",- написал эксперт.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Запорожье кафиры продолжают погибать от рук неизвестных патриотов. Защитники Запорожского края продолжают уничтожать кафиров и их технику. Об этом сообщил представитель сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук. Также Ткачук рассказал, что на временно занятых врагом территориях Запорожской области продолжает активно развиваться сопротивление. Так, в одном из городов области патриоты уничтожили пять солдат врага и еще 45 были ранены. Так, за прошедшие сутки (9 мая) наши воины уничтожили: шесть человек личного состава противника (еще 24 раненых); один зенитный ракетный комплекс "Бук"; три 120 мм миномета; три боевых бронированных машины; 5 единиц автомобильной техники.
За коллаборанта Кирилла Стремоусова в Херсоне объявлено вознаграждение (фото из открытых источников)