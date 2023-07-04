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В Грузии заявили, что Украина оскорбила их страну: что происходит

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе считает, что слова Зеленского стали оскорблением для грузинской стороны.

сегодня, 12:20 comments1471
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Slava Kot
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Представитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который выразил возмущение состояния здоровья Михеила Саакашвили, находящегося в больнице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание грузинское издание 1TV.

В Грузии заявили, что Украина оскорбила их страну: что происходит

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Президент Украины отреагировал на фотографии Михеила Саакашвили, подтвердившие резкие изменения в его внешнем состоянии и здоровье во время пребывания в грузинской больнице. Зеленский выразил просьбу к грузинскому послу покинуть Тбилиси. На это ответил представитель грузинских властей Ираклий Кобахидзе.


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"Шаг Зеленского относительно Саакашвили оскорбительный", — сказал лидер партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, однако, добавил, что Грузия желает "остаться в режиме дружбы" с Украиной.

Кобахидзе утверждает, что оскорбительным было то, что к отправке Саакашвили в Грузии были причастны конкретные украинские чиновники, а теперь та же власть требует вернуть бывшего грузинского президента.

Напомним, что Зеленский считает, что такими шагами Кремль "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей". Кроме того, президент Украины не впервые обращался к грузинским властям, чтобы вернуть Саакашвили, а Запад предлагал свои возможности для этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попали фото Саакашвили с последнего судебного заседания.

Также "Комментарии" писали о том, что в партии власти Грузии готовы обсуждать введение антироссийских санкций после того, как страна станет членом ЕС.



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Источник: https://1tv.ge/
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Обсуждения

Борис

сегодня, 11:41

Ираклий,если это твои слова-ты больной,если ты это повторяешь слова отражающие идеологию твоей партии- ты подлец. Скоро придёт другое время. "окурок" здохнет и ты будешь петь другую песню.


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