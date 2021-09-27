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В Германии захотели национализировать жилищный фонд

Более половины жителей Берлина поддержали инициативу национализации жилищного фонда

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Инициаторы референдума об экспроприации крупных жилых домов в Берлине аплодируют: в воскресенье более половины берлинцев одобрили эту инициативу. Берлинцы высказались за экспроприацию крупных жилых домов. 56% избирателей проголосовали на референдуме в воскресенье, 39% отвергли проект, как объявило управление выборов штата в понедельник утром. Об этом сообщает rbb24.

В Германии захотели национализировать жилищный фонд

Жилищный фонд Германии, фото с открытых источников

В то же время был достигнут минимальный кворум, необходимый для утверждения четверти лиц, имеющих право голоса. Согласно тексту резолюции, сенат Берлина призван "инициировать все меры", необходимые для передачи недвижимости в общую собственность, и разработать закон для этой цели.

Однако голосование не является юридически обязательным для политиков. Потому что голосование проводилось не по конкретному законопроекту, который прошел бы непосредственно через успешный референдум. Тем не менее, новый Сенат и Палата представителей, избранные в воскресенье, должны будут провести голосование.

Это около 200 тысяч квартир

Согласно формулировке берлинского референдума, будущий сенат теперь должен разработать закон об объединении около 240 000 квартир в Берлине. Пострадают все частные жилищные компании с более чем 3000 квартир в столице, за исключением кооперативов. Инициатива в настоящее время нацелена на дюжину компаний, занимающихся недвижимостью.

Инициатива "Экспроприирующая Deutsche Wohnen & Co." не ставила собственный законопроект на голосование на референдуме, но голосование не является юридически обязательным для Сената Берлина.

Берлинцы, решили, что никому не разрешается спекулировать их квартирами. Согласно собственным заявлениям, инициатива теперь намерена интенсивно сопровождать предстоящие переговоры по коалиции. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что цены на аренду квартир могут существенно вырасти


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Источник: https://www.rbb24.de/politik/wahl/volksentscheid-wohnen/beitraege/volksentscheid-berlin-wahl-deutsche-wohnen-enteignung.html
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