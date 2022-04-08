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В Генштабе ВСУ назвали три основные задачи противника на это время

Вооруженные силы РФ продолжают вооруженную злость против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке Украины

сегодня, 07:28 comments1423
Автор:

Кравцев Сергей
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Враг продолжает бросать все силы на выполнение трех поставленных целей: полный захват и взятие под контроль Мариуполя, наступление в районе Изюма, прорыв обороны сил ООС на Донецком направлении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней информационной сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе ВСУ назвали три основные задачи противника на это время

ВСУ. Фото из открытых источников

В сообщении отмечается, что вражеские войска также пытаются не дать ВСУ продвигаться в глубь Южнобужского направления, освобождая украинские населенные пункты от оккупации.

Отмечается, что враг по-прежнему испытывает большие проблемы с живой силой. Для того, чтобы доукомплектовать разбитые подразделения противник проводит агитационную работу на территории Беларуси, пытаясь привлечь белорусов к участию в войне. В России это пытаются представить, как участие белорусских "добровольцев".

Те российские подразделения, которые отошли к Брянской и Курской областям, не отступают вглубь России, а продолжают находиться в пограничных областях, восстанавливая боеспособность.

Враг готовится перебрасывать большое количество силы и техники в Харьковском направлении. Именно поэтому занимается восстановлением железнодорожного сообщения из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Оккупанты продолжают блокаду Харькова. Для того, чтобы не дать приблизиться украинским защитникам, россияне используют минно-взрывные заграждения, на разминирование которых уходит достаточно много времени.

Кроме безуспешных попыток взять Мариуполь, враг продолжает предпринимать попытки взять города Попасная и Рубежное, хотя на российском ТВ о взятии этих городов сообщили еще две недели назад. Пока штурмовые действия противника успехов не имели. В общей сложности, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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