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В ГБР сообщили, что Порошенко не сдал загранпаспорта: что говорят адвокаты

Адвокат Порошенко Игорь Головань возразил на заявление ГБР

сегодня, 20:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители Государственного бюро расследований обнародовали заявление о том, что пятый президент Петр Порошенко, которого судебное учреждение обязало сдать загранпаспорта, этого требования так и не выполнил.

В ГБР сообщили, что Порошенко не сдал загранпаспорта: что говорят адвокаты

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В этом же заявлении, которое опубликовано на сайте ГБР, называют слова главы "Европейской солидарности" по поводу того, что он не может уехать из Украины, "очередными информационными манипуляциями".

Представители ведомства напоминают, что 19 января Печерское районное судебное учреждение избрало экс-президенту меру пресечения в виде личного обязательства и обязало сдать в соответствующие органы государственной власти на хранение все свои документы для выезда из нашей страны за границу, в том числе и зарубежные паспорта.

Как отметили в Государственном бюро расследований, подозреваемый Порошенко должен сдать свои документы для выезда за границу на хранение в соответствующие органы государственной власти, чтобы исключить возможность выезда за пределы нашей страны, но сегодня это обязательство он не осуществил.

Вместе с тем, один из защитников экс-президента Игорь Головань на своей странице в социальных сетях возразил на это заявление Государственного бюро расследований

Как он сообщил, эти документы были сданы в Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы.

По его словам, ГБР не может не обманывать. Паспорта Порошенко были сданы в ЦМУ ДМС в Киеве и Киевской области им лично сегодня утром, — сообщил адвокат и опубликовал фотографии со штампом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что суд избрал меру пресечения Порошенко .


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/shhodo-chergovih-informacijnih-manipulyacij-dovkola-pitannya-viizdu-za-kordon-pidozryuvanogo-narodnogo-deputata-ukraini-poroshenka-p.-o
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