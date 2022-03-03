В Гааге начали расследовать преступления РФ против Украины: что это значит для Кремля

Почти четыре десятка стран обратились в Международный уголовный суд относительно варварского вторжения России в Украину. Прокурор МУС Хан Карима заявил об открытии соответствующего расследования. Эксперты проанализировали этот шаг для издания "Комментарии".

Международный уголовный суд. Фото: из открытых источников

Как показывает расследование югославских событий, приговор и наказание – неизбежны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что мы видим важный прецедент.

"Раньше в отношение РФ таких дел не возбуждалось, хоть основания были. Пока расследуется лишь катастрофа "Боинга" МН-17 над Донецкой областью летом 2014-го (там явно виден российский след). Но там процесс идет по особой процедуре. А сейчас задействован именно МУС, – подчеркивает эксперт. – Эмоциональный и политический эффект от этого наглого, немотивированного вторжения России в Украину такой большой, что процедура началась очень быстро. Через считанные дни после начала войны. Важен сам факт инициирования этого дела".

Но точно не стоит ожидать быстрого результата, предупреждает эксперт. По его словам, опыт подобных расследований по следам войны в бывшей Югославии (по военным преступлениям, по преступлениям против человечности) показывает, что само расследование занимает несколько лет. А привлечение к суду подозреваемых, которым предъявлены обвинения, может реально произойти только после того, как эти люди потеряют власть и физическую безопасность.

"В случае военных преступлений и преступлений против человечности (и по Донбассу, и в целом по Украине, где россияне расстреливают мирных граждан баллистическими ракетами, применяют запрещенные виды вооружения), требует установления имен виновных. Не только главного человека, развязавшего эту войну – Путина. К суду, как показывает процесс после войн в Югославии, необходимо привлечь и тех, кто совершал конкретные преступления. Это военные командиры, которые отдавали приказ, представители низшего звена, которые эти приказы непосредственно исполняли. Так что расследование МУС, безусловно, потребует времени. Но, повторюсь, важен сам факт сам прецедент начала этого дела. Ведь, как показывает расследование югославских событий, приговор и наказание – неизбежны", – резюмирует Владимир Фесенко.

Расследование будет после окончания войны – и то не сразу, а сейчас нам важно выстоять

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко поясняет:

"Такой процесс – это очень эффективная мера. Единственная ее проблема – пока всё развернется, запустится, дойдет до вердикта – пройдет много времени. Это длинная процедура. Она занимает недели, месяцы. А у нас каждый день – тотальные обстрелы, жертвы, гуманитарная катастрофа".

Так что МУС по российским преступлениям – это мера из разряда немного на потом, отмечает эксперт. Он не сомневается, что со временем, после завершения войны, это даст Украине компенсации, репарации. Ведь очевидно, что суд признает РФ виноватой во множестве преступлений, включая преступления против человечности.

"Но, подчеркиваю, это будет после окончания войны – и то не сразу. А сейчас нам важно выстоять, – акцентирует Андрей Еременко. – А от Запада здесь и сейчас нужны – оружие (оно к нам поступает, но особенно необходимы средства противовоздушной и противоракетной обороны, противотанковые комплексы, боевые беспилотники), ужесточение экономический санкций против агрессора (это тоже уже есть, причем многие компании разрывают связи с РФ, не дожидаясь соответствующих решений своих властей), а также – бесполетная зона над Украиной (чего, увы, пока нет, так что россияне продолжают обстреливать нас ракетами и наносить удары с самолетов)".

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