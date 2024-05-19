В Финляндии провели необычный аукцион: продали велосипеды российских мигрантов

Финская таможня организовала аукцион, на котором продала 100 велосипедов российских мигрантов. Мигранты ехали из России до границы Финляндии на велосипедах, а после пересечения пропускного пункта оставляли двухколесный транспорт.



В Финляндии продали велосипеды мигрантов из России. Фото из открытых источников

Финляндия провела аукцион в городе Ваалимаа, расположенном вблизи закрытого пункта пропуска российско-финской границы. На аукционе были представлены разнообразные велосипеды, от детских до горных, большинство из которых было российского производства. Этими велосипедами российские мигранты ехали в Финляндию в прошлом году.

Как информирует финский ресурс Yle, цены на велосипеды преимущественно колебались в районе 70-100 евро. Самый дорогой проданный велосипед был за 160 евро, а самый дешевый – 25 евро. Из-за удачного аукциона финская таможня собирается в ближайшие месяцы снова организовать подобное событие.

Отметим, что велосипеды стали популярным видом транспорта для пересечения границы после того, как Финляндия запретила проезд через границу автомобилей, а пересечение пешком было запрещено ранее.

Оказалось, что Россия специально организовывала поток мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки в Финляндию. Российские спецслужбы доставляли мигрантов к границе, где люди покупали велосипеды и пересекали финскую границу. После фиксации таких случаев Финляндия полностью закрыла границу с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии назвал лучший способ избегания войны.

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