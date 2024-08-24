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В Европе заметили самолет-разведчик США: почему это неприятный сигнал для РФ

Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров

сегодня, 07:08
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Кравцев Сергей

Соединенные Штаты Америки отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Вероятно, он собирал разведданные в отношении России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Newsweek".

В Европе заметили самолет-разведчик США: почему это неприятный сигнал для РФ

Самолет RC-135U. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, Сombat Sent приземлился на авиабазе Милденхолл на востоке Британии еще 18 августа. С тех пор он уже совершил несколькочасовой полет в Балтийском регионе, граничащий с Россией и Беларусью.

Данный самолет предназначен для разведки и может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.

"Разведданные, собранные Combat Sent, помогают определить подробные рабочие характеристики и возможности иностранных военных радаров, что позволяет разрабатывать методы уклонения и оборудования, способных выявить, предупредить или победить системы противника", — говорится в статье.

Точная цель его полета, а также то, будет ли передаваться полученная информация другим странам – неизвестно.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что США активно помогают в войне против РФ, Вашингтон все еще боится перейти определенные "красные линии". В частности, США не дают Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ.

Politico со ссылкой на источники отмечает, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией.

Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.



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Источник: https://www.newsweek.com/us-sends-rc-135u-reconnaissance-plane-snoop-russia-nato-news-1943020
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