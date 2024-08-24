В Европе заметили самолет-разведчик США: почему это неприятный сигнал для РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Соединенные Штаты Америки отправили в Европу самолет RC-135U, известный как Combat Sent. Вероятно, он собирал разведданные в отношении России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Newsweek".
Самолет RC-135U. Фото: из открытых источников
По информации СМИ, Сombat Sent приземлился на авиабазе Милденхолл на востоке Британии еще 18 августа. С тех пор он уже совершил несколькочасовой полет в Балтийском регионе, граничащий с Россией и Беларусью.
Данный самолет предназначен для разведки и может выявлять и идентифицировать сигналы иностранных наземных, морских и воздушных радаров.
Точная цель его полета, а также то, будет ли передаваться полученная информация другим странам – неизвестно.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что США активно помогают в войне против РФ, Вашингтон все еще боится перейти определенные "красные линии". В частности, США не дают Украине разрешения на удары американским оружием вглубь российской территории, так как в будущем надеются перезагрузить отношения с РФ.
Politico со ссылкой на источники отмечает, Белый дом и Пентагон утверждают, что у Украины и без этого есть возможности для победы над Россией.
Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что использование Storm Shadow или ATACMS по России может оказаться не столь эффективным, как рекламируется. К тому же, в ВСУ ограничен запас таких ракет, а имеющиеся могут не достичь критически важных российских целей, которые уже выведены из зоны их досягаемости.
Новости