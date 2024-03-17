В Европе впервые избрали темнокожего политика лидером страны

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Slava Kot
Воган Хетинг был объявлен победителем выборов на лидера Лейбористской партии, что автоматически делает его первым министром Уэльса. Таким образом, Воган Хетинг станет первым темнокожим главой правительства в Европе.
Воган Хетинг – первый темнокожий лидер правительства в Европе. Фото из открытых источников
По результатам голосования Воган Хетинг получил 51,7% голосов от членов Лейбористской партии, а его единственный соперник, министр образования и валлийского языка Джереми Майлз — 48,3%. Ожидается, что Хетинг примет присягу первого министра 20 августа, после голосования в парламенте Уэльса. В этой должности Воган Хетинг заменит Марка Дрейкфорда, который объявил о своей отставке в декабре прошлого года после пяти лет пребывания в должности.
Воган Хетинг родился в Замбии. Его отец был валлийцем, а мать замбийкой. В двухлетнем возрасте Хетинг переехал в Великобританию.
Избрание Гетинга на должность первого министра Уэльса означает, что правительства трех из четырех составных частей Великобритании будут возглавлять политики из этнических меньшинств. Британский премьер-министр Риши Сунак, в компетенцию которого также входят все вопросы, касающиеся Англии, имеют индийские корни, а первый министр Шотландии Хамза Юсаф является сыном иммигрантов из Пакистана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президентом Латвии стал открытый гей.
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