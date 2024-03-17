В Европе впервые избрали темнокожего политика лидером страны

Воган Хетинг был объявлен победителем выборов на лидера Лейбористской партии, что автоматически делает его первым министром Уэльса. Таким образом, Воган Хетинг станет первым темнокожим главой правительства в Европе.



Воган Хетинг – первый темнокожий лидер правительства в Европе. Фото из открытых источников

По результатам голосования Воган Хетинг получил 51,7% голосов от членов Лейбористской партии, а его единственный соперник, министр образования и валлийского языка Джереми Майлз — 48,3%. Ожидается, что Хетинг примет присягу первого министра 20 августа, после голосования в парламенте Уэльса. В этой должности Воган Хетинг заменит Марка Дрейкфорда, который объявил о своей отставке в декабре прошлого года после пяти лет пребывания в должности.

"Сегодня мы перевернем страницу в книге истории нашей нации. Истории, которую мы пишем вместе. Не только потому, что я имею честь стать первым темнокожим лидером в любой европейской стране, но также потому, что здесь также происходит скачок поколений", — сказал 50-летний Воган Хетинг, который младше предшественника на 19 лет.

Воган Хетинг родился в Замбии. Его отец был валлийцем, а мать замбийкой. В двухлетнем возрасте Хетинг переехал в Великобританию.

Избрание Гетинга на должность первого министра Уэльса означает, что правительства трех из четырех составных частей Великобритании будут возглавлять политики из этнических меньшинств. Британский премьер-министр Риши Сунак, в компетенцию которого также входят все вопросы, касающиеся Англии, имеют индийские корни, а первый министр Шотландии Хамза Юсаф является сыном иммигрантов из Пакистана.

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