В Европе распространяется новый вариант Covid: какие страны больше всего поражены

Новый штамм Covid-19, XEC, впервые зарегистрированный в июне 2024 года, сейчас вызывает беспокойство во всем мире. Он уже зарегистрирован в Великобритании, США, Дании и других странах. Есть опасения, что этой зимой он может стать доминирующим. Сейчас известно более тысячи случаев этого штамма. Эксперты подчеркивают его высокую заразность и уже призывают к более тщательному изучению и готовности к возможной новой волне заболеваемости.

Более заразный: штамм XEC уже захватил десятки стран

По данным The Independent, аналитики уже в августе прогнозировали, что XEC может стать более распространенным в ближайшие месяцы. По состоянию на конец сентября этот штамм выявлен в 29 странах мира, включая 24 штата США, с высоким уровнем распространения в Чехии, где 16% всех лабораторных анализов подтвердили его присутствие среди больных Covid-19.

Майк Хани, аналитик данных Covid, объясняет, что XEC является подвариантом Omicron, обнаруженным летом в Берлине. Этот штамм представляет собой комбинацию вариантов KS.1.1 и KP.3.3 и характеризуется схожими симптомами с другими вариантами Covid: усталостью, головной болью, болью в горле и высокой температурой.

Франсуа Баллу, директор Института генетики Университетского колледжа Лондона, отмечает, что заразность XEC выше, чем у других известных подвариантов. В то же время, он выражает оптимизм относительно эффективности существующих вакцин против этого штамма. Даже в случае инфицирования ревакцинация может значительно снизить тяжесть заболевания и потребность в стационарном лечении.

По последним данным, центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют населению соблюдать гигиенические правила и совершенствовать качество воздуха в жилых помещениях и офисах. Среди основных мероприятий – регулярное мытье рук, ношение масок в общественных местах и вентиляция помещений.