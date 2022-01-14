В Европарламенте могут наложить санкции на украинских судей из-за дела Порошенко

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Козлова Альбіна
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала грязными
политическими играми дела против против экс-президента Петра Порошенко. В
интервью "Прямому" она подчеркнула – Европейский парламент может применить
санкции против лиц, причастных к разбирательству по делу экс-президента Украины. Об этом пишет 112 юа.
В Європе обеспокоены делом Порошенко, фото из открытых источников
Комментируя возможную международную реакцию в случае ареста Порошенко, Виола Фон Крамон отметила: "Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастны судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и выбраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие игры, конечно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко на этом настаиваем. Конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за индивидуальные санкции против тех лиц, которые привлечены к этому.
Напомним, Евросоюз потребовал от президента Украины освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Кроме того, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
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