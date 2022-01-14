В Европарламенте могут наложить санкции на украинских судей из-за дела Порошенко

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала грязными политическими играми дела против против экс-президента Петра Порошенко. В интервью "Прямому" она подчеркнула – Европейский парламент может применить санкции против лиц, причастных к разбирательству по делу экс-президента Украины. Об этом пишет 112 юа.



В Європе обеспокоены делом Порошенко, фото из открытых источников

"В целом мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, избирательного правосудия против политических оппонентов. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-то в Украине – прокурорам, или политикам, или судьям участвовать в этих грязных политических играх", – подчеркнула евродепутат.

"Хорошо, когда есть честная политическая конкуренция. Если у нас выборы впереди, то в политике нужно бороться политическими методами, а не через использование правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент является серьезным конкурентом и тем, кто может быть угрозой для действующего президента", – отмечает депутат.

Комментируя возможную международную реакцию в случае ареста Порошенко, Виола Фон Крамон отметила: "Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастны судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и выбраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие игры, конечно должны понести политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко на этом настаиваем. Конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за индивидуальные санкции против тех лиц, которые привлечены к этому.

Напомним, Евросоюз потребовал от президента Украины освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Кроме того, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

"Европейские лидеры выдвинули украинской власти список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить", — сказал источник в европейских дипломатических кругах.

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