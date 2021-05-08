В Eurostat рассказали, на сколько Европа сократила объемы выбросов углерода в 2020 году

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Татьяна Веремеева
Выбросы углерода от использования ископаемого топлива упали на всей
территории Европейского союза в 2020 году, подсчитало статистическое управление
блока в пятницу, ссылаясь на ограничения COVID-19, которые закрыли поездки и
заводы по всему региону. Об этом пишет Reuters.
Выбросы углерода в Европе в 2020 году сократились на 10%
По данным Евростата, выбросы CO2 при сжигании ископаемых видов топлива,
таких как нефть, уголь и природный газ, снизились на 10% в 2020 году по
сравнению с предыдущим годом.
Евростат наблюдал сокращение потребления нефти и нефтепродуктов почти во
всех государствах-членах, в то время как потребление природного газа
сократилось в 15 странах. В то же время доля возобновляемых источников энергии
(особенно ветровых, гидроэнергетических и солнечных) в производстве
электроэнергии значительно выросла.
Хотя выбросы упали в каждом из 27 государств — членов ЕС, Евростат сообщил
о самом большом падении в Греции, Эстонии и Люксембурге – все они снизились
примерно на 18%.
В Германии, которая производит четверть всех выбросов CO2 в ЕС, они
сократились почти на 9%, в то время как в Италии, Франции и Польше, других
крупных странах-производителях CO2, они упали на 8-11%.
Цель ЕС, стать климатически нейтральным к 2050 году, помогая обуздать
опасное глобальное потепление, потребует перехода к зеленой энергетике в
промышленных секторах путем внедрения таких технологий, как возобновляемое
водородное топливо и хранение энергии.
Однако суды Франции и Германии постановили, что эти страны должны сделать
больше для ограничения выбросов, в то время как нежелание Польши отказаться от
угля поставило под угрозу ее доступ к финансированию зеленого перехода ЕС. Польша
была единственным государством-членом Евросоюза, не взявшим на себя
обязательства по климатическому нейтралитету к 2050 году, когда блок поставил
перед собой цель в 2019 году, и правительство уже давно добивалось политической
поддержки со стороны интересов в угле.
Напомним, Кабинет министров Украина принял три нормативно-правовых акта, направленных на создание системы прозрачного и корректного учета выбросов парниковых газов промышленными предприятиями. Так, с 2021 года большие и средние промышленные предприятия обязаны будут готовить планы по мониторингу выбросов парниковых газов и утверждать их в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Эксперты для портала "Комментарии" оценили это решение, в том числе заложенные в нем коррупционные риски.
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