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В Eurostat рассказали, на сколько Европа сократила объемы выбросов углерода в 2020 году

Больше всего вредные выбросы сократили Греция, Эстония и Люксембург

сегодня, 21:17
Автор:

Татьяна Веремеева

Выбросы углерода от использования ископаемого топлива упали на всей территории Европейского союза в 2020 году, подсчитало статистическое управление блока в пятницу, ссылаясь на ограничения COVID-19, которые закрыли поездки и заводы по всему региону. Об этом пишет Reuters.

В Eurostat рассказали, на сколько Европа сократила объемы выбросов углерода в 2020 году

Выбросы углерода в Европе в 2020 году сократились на 10%

По данным Евростата, выбросы CO2 при сжигании ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и природный газ, снизились на 10% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

Евростат наблюдал сокращение потребления нефти и нефтепродуктов почти во всех государствах-членах, в то время как потребление природного газа сократилось в 15 странах. В то же время доля возобновляемых источников энергии (особенно ветровых, гидроэнергетических и солнечных) в производстве электроэнергии значительно выросла.

Хотя выбросы упали в каждом из 27 государств — членов ЕС, Евростат сообщил о самом большом падении в Греции, Эстонии и Люксембурге – все они снизились примерно на 18%.

В Германии, которая производит четверть всех выбросов CO2 в ЕС, они сократились почти на 9%, в то время как в Италии, Франции и Польше, других крупных странах-производителях CO2, они упали на 8-11%.

Цель ЕС, стать климатически нейтральным к 2050 году, помогая обуздать опасное глобальное потепление, потребует перехода к зеленой энергетике в промышленных секторах путем внедрения таких технологий, как возобновляемое водородное топливо и хранение энергии.

Однако суды Франции и Германии постановили, что эти страны должны сделать больше для ограничения выбросов, в то время как нежелание Польши отказаться от угля поставило под угрозу ее доступ к финансированию зеленого перехода ЕС. Польша была единственным государством-членом Евросоюза, не взявшим на себя обязательства по климатическому нейтралитету к 2050 году, когда блок поставил перед собой цель в 2019 году, и правительство уже давно добивалось политической поддержки со стороны интересов в угле.

Напомним, Кабинет министров Украина принял три нормативно-правовых акта, направленных на создание системы прозрачного и корректного учета выбросов парниковых газов промышленными предприятиями. Так, с 2021 года большие и средние промышленные предприятия обязаны будут готовить планы по мониторингу выбросов парниковых газов и утверждать их в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Эксперты для портала "Комментарии" оценили это решение, в том числе заложенные в нем коррупционные риски.


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Источник: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/carbon-emissions-drop-across-europe-2020-eurostat-2021-05-07/
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