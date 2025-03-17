В этих странах украинские водители чаще всего попадают в ДТП: причины

В 2024 году украинские водители стали чаще попадать в ДТП за пределами страны – количество таких случаев выросло на 5,32% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, увеличились и выплаты по международным страховым договорам "Зеленая карта" – общая сумма компенсаций пострадавшим составила более 50,5 млн евро.

ДТП

В год украинские страховые компании урегулировали 15 926 страховых случаев. Такой рост свидетельствует о повышенной интенсивности поездок за границу и одновременно подчеркивает ответственность, которую несут украинские водители на европейских дорогах.

Известно, что чаще всего украинцы попадали в ДТП в Польше – 35,1% от всех случаев (5503 ДТП), выплаты составляли 11,12 млн евро. На втором месте идет Германия – 20% (3194 ДТП), выплачено 15,26 млн евро. Третье место заняла Румыния – 6,3% (1017 ДТП), компенсации составили 3,75 млн евро.

На четвертом месте по количеству ДТП, в которые попали украинцы, оказалась Чехия — 6,1% (977 ДТП), возмещено 3,01 млн. евро. И замыкает пятерку "лидеров" Италия – 4% (648 ДТП), выплачено 3,01 млн. евро.

Как свидетельствует статистика, больше всего дорожных происшествий происходит в странах, популярных среди украинских туристов и трудовых мигрантов. Высокая интенсивность движения и особенности европейских дорог требуют от водителей максимальной осторожности и соблюдения правил во избежание аварийных ситуаций.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в первые четыре месяца 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий в Украине существенно возросло. По данным патрульной полиции, в результате этих аварий погибли 813 человек, а травмировались 8155.



