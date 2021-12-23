В Этический совет Украины включили Лавли Перлинг, которую уволили из прокуратуры Латвии

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Козлова Альбіна
В состав судебного Этического совета в Украине включили эксгенпрокурора Латвии Лавли Перлинг, которая в свое время вошла в объединение "Правые", после чего вынуждена была уйти из Этического Совета в Латвии. Об этом пишут "Украинские новости".
Бывшая генпрокурор Латвии Лавли Перлинг, фото Jaanus Lensment
Учитывая ее увольнение в Латвии, Лавли Перлинг не должна была занять такую должность в Украине, считают журналисты. Этический совет создан, чтобы проверять членов Высшего Совета Правосудия в Украине. Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявляла, что существует угроза приостановки работы Высшего совета правосудия из-за запуска Этического совета.
Между тем временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя предстоящий запуск работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявила, что ожидает, чтобы делегированные в конкурсную комиссию по отбору ВККС международные эксперты "работали без устали".
Напомним, что в начале августа Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Этического совета и службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.
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