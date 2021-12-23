В Этический совет Украины включили Лавли Перлинг, которую уволили из прокуратуры Латвии

В состав судебного Этического совета в Украине включили эксгенпрокурора Латвии Лавли Перлинг, которая в свое время вошла в объединение "Правые", после чего вынуждена была уйти из Этического Совета в Латвии. Об этом пишут "Украинские новости".



Бывшая генпрокурор Латвии Лавли Перлинг, фото Jaanus Lensment

"В ноябре прошлого года Перлинг пополнила ряды созданного партией Isamaa объединения "Правые". Действующий при прокуратуре совет по этике счел такой шаг неэтичным, поскольку подобная деятельность может подвергнуть сомнению независимость прокуратуры", — говорится в сообщении.

Учитывая ее увольнение в Латвии, Лавли Перлинг не должна была занять такую должность в Украине, считают журналисты. Этический совет создан, чтобы проверять членов Высшего Совета Правосудия в Украине. Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявляла, что существует угроза приостановки работы Высшего совета правосудия из-за запуска Этического совета.

Между тем временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя предстоящий запуск работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявила, что ожидает, чтобы делегированные в конкурсную комиссию по отбору ВККС международные эксперты "работали без устали".

Напомним, что в начале августа Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Этического совета и службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

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