logo

BTC/USD

48771.75

ETH/USD

3959.76

LTC/USD

157.01

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Этический совет Украины включили Лавли Перлинг, которую уволили из прокуратуры Латвии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Этический совет Украины включили Лавли Перлинг, которую уволили из прокуратуры Латвии

Гражданка Латвии была исключена из состава аналогичного органа в своей стране

сегодня, 14:00
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В состав судебного Этического совета в Украине включили эксгенпрокурора Латвии Лавли Перлинг, которая в свое время вошла в объединение "Правые", после чего вынуждена была уйти из Этического Совета в Латвии. Об этом пишут "Украинские новости".

В Этический совет Украины включили Лавли Перлинг, которую уволили из прокуратуры Латвии

Бывшая генпрокурор Латвии Лавли Перлинг, фото Jaanus Lensment

"В ноябре прошлого года Перлинг пополнила ряды созданного партией Isamaa объединения "Правые". Действующий при прокуратуре совет по этике счел такой шаг неэтичным, поскольку подобная деятельность может подвергнуть сомнению независимость прокуратуры", — говорится в сообщении.

Учитывая ее увольнение в Латвии, Лавли Перлинг не должна была занять такую должность в Украине, считают журналисты. Этический совет создан, чтобы проверять членов Высшего Совета Правосудия в Украине. Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда Валентина Данишевская заявляла, что существует угроза приостановки работы Высшего совета правосудия из-за запуска Этического совета.

Между тем временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, комментируя предстоящий запуск работы конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), заявила, что ожидает, чтобы делегированные в конкурсную комиссию по отбору ВККС международные эксперты "работали без устали".

Напомним, что в начале августа Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Этического совета и службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/823219-do-etychnoyi-rady-yaka-vidbyraye-ukrayintsyam-suddiv-vklyuchyly-lavli-pering-vygnanu-z-prokuratury
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!