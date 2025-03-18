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В эти выходные будет происходить редкое явление в космосе: о чем идет речь

Кольца Сатурна исчезнут

сегодня, 14:35
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Кравцев Сергей

23 марта 2025 года, знаковые кольца Сатурна исчезнут из виду. Кольца газового гиганта в течение последних семи лет постепенно наклонялись к ребру, если смотреть с Земли, и в эти выходные они станут невидимыми.

В эти выходные будет происходить редкое явление в космосе: о чем идет речь

Сатурн. Фото: из открытых источников

Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 29 земных лет, вращаясь по оси, наклоненной на 27 градусов. Подобно Земле, этот наклон заставляет планету переживать времена года. Каждые 14,5 лет кольца планеты идеально выстраиваются в линию, делая их тонкими, почти незаметными.

Отмечается, что этот момент наступает 23 марта, хотя он больше касается остальной части года. 12 марта Сатурн был в соединении с Солнцем и терялся в его сиянии. Хотя сейчас он виден низко на восточном горизонте прямо перед восходом солнца, лучшее время для наблюдения за Сатурном — когда Земля находится между ним и Солнцем. Только тогда Сатурн полностью освещен — сродни полной луне — и является самым ярким на земном небе.

Сатурн будет в противостоянии 21 сентября 2025 года, хотя это будет не так долго, чтобы наблюдать кольца Сатурна именно потому, что вид будет очень узким. Однако вид будет расширяться, поскольку кольца наклонятся обратно к Земле. Это будет продолжаться до 2032 года.

Кольца Сатурна состоят из пыли и частиц воды, но примерно на 98% состоят из льда. Они имеют толщину более километра и простираются 140 000 километров от планеты. Но они могут быть намного моложе, чем считалось ранее, согласно статье, опубликованной в 2022 году. Авторы полагают, что кольца Сатурна были вызваны луной под названием Хризалис, разорванной около 160 миллионов лет назад приливными силами гигантской планеты. Поскольку планете около 4,5 миллиарда лет, это означает, что Сатурн имел кольца всего 3,5% своей жизни. Те же исследователи также считают, что наклон Сатурна вызван частично Нептуном, а частично миграцией гигантской луны Сатурна, Титана, ближе к нему.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2025/03/18/why-saturns-rings-will-disappear-this-weekend/
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