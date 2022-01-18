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В ЕСПЧ еще раз напомнят России, что она – агрессор

Первое слушание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" должно было состояться 24 ноября 2021 года, но было перенесено на 26 января 2021 года

сегодня, 13:08
Автор:

Кравцев Сергей
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26 января 2022 года в Европейском суде по правам человека должно состояться слушание по делу "Украина и Нидерланды против России". Киев выступает с требование, чтобы ЕСПЧ подтвердил систематическое массовое нарушение прав человека в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей именно по вине по вине РФ. Таким образом, фактически подтвердив факт оккупации части территории Украины Россией. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальной странице Минюста в Твиттер.

В ЕСПЧ еще раз напомнят России, что она – агрессор

Европейский суд по правам человека. Фото: из открытых источников

Первое слушание по этому делу должно было пройти еще в ноябре прошлого года, но оно было перенесено. Перенесли рассмотрение дела из-за отвода временного судьи.

Отметим, это дело уже называют самым масштабным за всю историю, которое пришлось рассматривать ЕСПЧ. Потому что тот перечень доказательств, который представили стороны настолько огромен, что требует пристального изучения и обработки. Фактор нарушения прав человека на Донбассе собрано очень большое количество. 

Главной заинтересованной стороной в максимальном затягивании дела выступает РФ. Ранее Москва уже смогла достичь поставленной цели и отложить рассмотрение крымской жалобы.

В Минюсте прогнозируют, что финального решение в деле по Донбассу стоит ждать не раньше, чем через 2-2,5 года, а, что касается решение ЕСПЧ в деле по нарушениях в Крыму, то не раньше, чем через 5 лет.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Минюсте заявили, что Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском ТВ. Поэтому с юридической точки зрения у Москвы шансы минимальны.



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Источник: https://twitter.com/minjust_gov_ua/status/1483069854273970179?t=q7Pia0041mTP-e2ToZnEtw&s=09
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