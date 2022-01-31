В ЕС уверяют – переживут без российского газа: блеф или реальное предупреждение Москве

В Европейском Союзе разработали план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа в Европу. Насколько реалистичен этот план? С этим вопросом издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Российский газ. Фото: из открытых источников

Европа может сократить процент российского газа в поставках, но не способна полностью от него отказаться в краткосрочной перспективе

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип сомневается, что Европа сможет в ближайшее время одномоментно отказаться от российского газа. Другое дело – существенное сокращение поставок газа из РФ.

"ЕС потребляет около 390 млрд кубометров газа, из которых собственной добычи – чуть более 50 млрд. То есть, импорт составляет огромное количество. При этом газовая зависимость ЕС от РФ составляет около 40% общего потребления", – поясняет эксперт.

По его словам, ключевые поставщики газа в Евросоюз – это РФ (1 место), Норвегия (2), Алжир (3). На 4-м месте все поставщики сжиженного газа (СПГ), включая РФ. При этом мощности СПГ-терминалов (специальный регазификационный терминал для приема сжиженного природного газа – СПГ) в ЕС — 156 млрд кубов. Это более чем объем поставок российского газа в общем. Но часть этих мощностей занята именно россиянами.

"Потенциал Норвегии в замещении российского газа не так велик. Она добывает 110-115 млрд кубов, что меньше, нежели поставки РФ в ЕС, – отмечает Андриан Прокип. – Добыча же собственного газа в ЕС ежегодно падает. Выбросить Россию с рынка за счет поставок СПГ нельзя. А трубных мощностей, трубопроводов, которые вели бы газ не из РФ, не хватает. К тому же, если говорить о СПГ, вопрос – сколько есть свободного газа у поставщиков, кроме России, чтобы поставлять в ЕС их достаточные объемы? Неформально Катар уже заявил, что пока не имеют место для маневра, т.к. есть долгосрочные контракты. Австралия уверяет, что сможет нарастить поставки. Но на всё это нужно время. Так что вывод такой: Европа может сократить процент российского газа в поставках (что, безусловно, ударит по экономике РФ), но не способна полностью от него отказаться в краткосрочной перспективе".

Заявления – о "Северном потоке-2", американском, российском, катарском газе – имеют серьезный политический оттенок

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что из уст главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявившем, что ЕС осознаёт риск остановки или существенного сокращения поставок Россией газа и уже рассматривает варианты на случай, если это произойдет, прозвучало политическое заявление. Технически же воплотить это в жизнь будет трудно.

"Пока не видно, чтобы РФ готовилась прекращать поставки газа в Европу. Равно как – чтобы Европа этого хотела. Всего эти заявления – о "Северном потоке-2", американском, российском, катарском газе – имеют серьезный политический оттенок. Точечно газ идет в Европу и из США, и из Катара. Но в целом заменить весь российский газ они не смогут. Ведь "Газпром" в Европу поставляет около 15 млрд кубометров газа в месяц. Плюс-минус, в зависимости от погоды. Зимой может идти 20 млрд. И говорить, что это смогут заместить США и Катар пока не приходится. Ведь объемы тех же терминалов сжиженного газа ограничены", – подчеркивает Юрий Корольчук.

Так что, уверен он, тут более продолжение истории, что "Россия нападет на Украину". Истории, где Запад об этом предупреждает, Украина отказывается в это верить – и так далее.

"Кстати, пока идет отопительный сезон, такие в какой-то мере провокативные заявления, как делает Боррель, могут даже негативно сыграть на биржевой цене газа – она может вырасти", – предупреждает эксперт.

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