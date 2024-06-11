В ЕС придумали, как продолжать поставки газа через Украину после 2024 года, но в обход Москвы

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поставок газа через ключевой трубопровод в Украине после окончания транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". Как предает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Газ. Фото: из открытых источников

По данным источников агентства, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году. Один из вариантов, который обсуждался, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу. Такая договоренность позволит Европе избежать затруднений, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы.

Идея набирает обороты, поскольку становится ясно, что Украина будет за, пишет Bloomberg. Доходы от транзита в 2021 году составили около 1 млрд долларов, что обеспечило важнейшее финансирование разрушенной войной экономики. Существуют также опасения, что вышедшие из употребления трубопроводы могут стать военными целями или прийти в негодность, восстановление которой будет стоить дорого.

"Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить", — заявил Bloomberg News Алексей Чернышов глава "Нафтогаза".

По его словам, один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина предрасположена использовать эту инфраструктуру, потому что она приносит много преимуществ. Он исключил любые планы, предполагающие сотрудничество с российским "Газпромом", и заявил, что поставки газа из Азербайджана "могут иметь какое-то будущее".

СМИ отмечает, план по использованию азербайджанского газа теоретически мог бы принести пользу России, если бы он был организован как своп, который позволил бы Москве направлять свой газ в другие места. Россия изо всех сил пытается найти достаточно новых потребителей топлива, поскольку ее инфраструктура настроена на поставки топлива в Европу, а Китай ведет жесткую игру. Идея свопов не чужда нефтегазовым рынкам и используется в тех случаях, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность.

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