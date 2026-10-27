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В Дубае номер на авто продали за $1,83 млн: почему за две буквы и цифры отдали целое состояние

Номерной знак CC44 ушел с молотка за 6,72 млн дирхамов и стал самым дорогим лотом на аукционе дорожного управления Дубая

27 октября 2026, 16:16
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Кравцев Сергей

В Дубае автомобильный номерной знак продали за сумму, сопоставимую со стоимостью дорогой недвижимости. Лот CC44 принес организаторам 6,72 млн дирхамов – около 1,83 млн долларов. Об этом сообщается в данных об аукционе Управления дорог и транспорта Дубая (RTA).

В Дубае номер на авто продали за $1,83 млн: почему за две буквы и цифры отдали целое состояние

Автомобильный номер. Фото: из открытых источников

Комбинация стала самым дорогим лотом торгов. Подобные аукционы в ОАЭ давно превратились в отдельный рынок предметов роскоши, где участники готовы платить огромные суммы за короткие, редкие и легко запоминающиеся номера.

Для состоятельных автомобилистов такой знак – не только способ выделиться на дороге. Он может восприниматься как демонстрация положения в обществе, финансовых возможностей и принадлежности к элитному кругу. Чем лаконичнее комбинация и чем выше спрос на нее, тем активнее идет борьба между претендентами.

В Дубае рынок престижных регистрационных номеров пользуется особым вниманием: торги регулярно привлекают коллекционеров и состоятельных покупателей. В отдельных случаях цена номера становится самостоятельной новостью, поскольку значительно превышает стоимость обычного автомобиля.

Лот CC44 вновь показал, насколько дорого может оцениваться внешне простая комбинация символов. При этом покупатель получает не только регистрационный знак, но и возможность обладать редким атрибутом, который заметен окружающим.

Стоимость в 6,72 млн дирхамов сделала этот номер рекордным среди лотов конкретного аукциона. Однако информация о личности покупателя и о том, на какой автомобиль будет установлен знак, в предоставленных данных не приводится.

История CC44 наглядно демонстрирует: в мире предметов роскоши даже автомобильный номер способен превратиться в актив стоимостью в миллионы долларов.

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