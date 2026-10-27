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У Дубаї номер на авто продали за $1,83 млн: чому за дві літери та цифри віддали так багато

Номерний знак CC44 пішов з молотка за 6,72 млн. дирхамів і став найдорожчим лотом на аукціоні дорожнього управління Дубая

27 жовтня 2026, 16:16
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Кравцев Сергей

У Дубаї автомобільний номерний знак продали за суму, яку можна порівняти з вартістю дорогої нерухомості. Лот CC44 приніс організаторам 6,72 млн. дирхамів – близько 1,83 млн. доларів. Про це повідомляється в даних про аукціон Управління доріг та транспорту Дубая (RTA).

У Дубаї номер на авто продали за $1,83 млн: чому за дві літери та цифри віддали так багато

Автомобільний номер. Фото: з відкритих джерел

Комбінація стала найдорожчим лотом торгів. Подібні аукціони в ОАЕ давно перетворилися на окремий ринок предметів розкоші, де учасники готові платити величезні суми за короткі, рідкісні номери, що легко запам'ятовуються.

Для заможних автомобілістів такий знак – не лише спосіб виділитись на дорозі. Він може сприйматися як демонстрація становища у суспільстві, фінансових можливостей та приналежності до елітного кола. Чим лаконічніша комбінація і чим вищий попит на неї, тим активніше триває боротьба між претендентами.

У Дубаї ринок престижних реєстраційних номерів має особливу увагу: торги регулярно привертають колекціонерів і заможних покупців. В окремих випадках ціна номера стає самостійною новиною, оскільки значно перевищує вартість звичайного автомобіля.

Лот CC44 знову показав, як дорого може оцінюватися зовні проста комбінація символів. При цьому покупець отримує не тільки реєстраційний знак, а й можливість мати рідкісний атрибут, який помітний оточуючим.

Вартість 6,72 млн дирхамів зробила цей номер рекордним серед лотів конкретного аукціону. Однак інформація про особистість покупця і про те, на який автомобіль буде встановлений знак, у наданих даних не наводиться.

Історія CC44 наочно демонструє: у світі предметів розкоші навіть автомобільний номер здатний перетворитися на актив вартістю мільйони доларів.

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