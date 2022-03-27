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В дом Усика вошли оккупанты: как отреагировала его жена

Александр Усик служит в терробороне, а у его дома в Ворзеле поселились оккупанты

сегодня, 16:12
Автор:

Козлова Альбіна
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Стало известно, что здание известного украинского боксера Александра Усика оккупировали российские военные. До полномасштабного вторжения оккупантов страны-агрессора семья боксера и чемпиона мира проживала в Ворзеле под Киевом.

В дом Усика вошли оккупанты: как отреагировала его жена

Фото иллюстративное

Александр Усик с семьей уехали из дома. О том, что там находятся российские оккупанты в инстаграм-сторис сообщила жена спортсмена Екатерина Усик.

Женщина высказалась в адрес оккупантов нецензурной лексикой, подчеркнула, что их скоро уничтожит украинская армия.

"Поживите в моем доме! Не долго вам осталось! Дон, дон, дон", — написала она в соцсети, потролив таким выражением Кадырова.

Боксер сообщил еще в начале марта о желании присоединиться к территориальной обороне Киевской области.

"Может, это прозвучит сентиментально, но моя душа принадлежит Господу, а мое тело и моя честь принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, абсолютно никакого страха. Есть только удивление — как это может быть в ХХІ веке? Бокс помогает мне быть спокойным и морально подготовленным. Это понадобилось мне, чтобы помогать другим, которые паникуют и нервничают. Россияне действительно не знают, что здесь происходит. Они этого не видят", — сказал Усик.

Как сообщал портал "Комментарии", Александр Усик рассказал, почему не переехал в США. Профессиональный украинский боксер Александр Усик поделился частями семейной жизни и детства. Об этом спортсмен рассказал в интервью известной телеведущей Маше Ефросининой. Отметим, что Усик получил звание чемпиона мира по тяжелому весу, олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и многократного чемпиона Украины.

В дом Усика вошли оккупанты: как отреагировала его жена - фото 2


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Источник: https://www.facebook.com/100002003280271/posts/5009048999171827/
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