В дом Усика вошли оккупанты: как отреагировала его жена

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Козлова Альбіна
Стало известно, что здание известного украинского боксера Александра Усика оккупировали российские военные. До полномасштабного вторжения оккупантов страны-агрессора семья боксера и чемпиона мира проживала в Ворзеле под Киевом.
Фото иллюстративное
Александр Усик с семьей уехали из дома. О том, что там находятся российские оккупанты в инстаграм-сторис сообщила жена спортсмена Екатерина Усик.
Женщина высказалась в адрес оккупантов нецензурной лексикой, подчеркнула, что их скоро уничтожит украинская армия.
Боксер сообщил еще в начале марта о желании присоединиться к территориальной обороне Киевской области.
Как сообщал портал "Комментарии", Александр Усик рассказал, почему не переехал в США. Профессиональный украинский боксер Александр Усик поделился частями семейной жизни и детства. Об этом спортсмен рассказал в интервью известной телеведущей Маше Ефросининой. Отметим, что Усик получил звание чемпиона мира по тяжелому весу, олимпийского чемпиона, чемпиона Европы и многократного чемпиона Украины.
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