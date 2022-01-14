В Днепре спасали лабрадора, выпившего бутылку коньяка (ВИДЕО)

В городе Днепр по окончании новогодних праздников в так называемый ветеринарный "вытрезвитель" попал пес породы лабрадор. Об этом курьезном случае информирует ветеринарная клиника "На рабочей".

Владельцы доставили животное в клинику (фото из открытых источников)

Именно сюда хозяева привезли своего четырехлапого друга по кличке Харви в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По опубликованной на сайте клиники информации, лабрадор во время новогодних праздников остался один в комнате, где был накрыт новогодний стол. Он решил отыскать себе что-нибудь вкусное, пока нет свидетелей и хозяев.

Почему собака остановила свой выбор на бутылке с коньяком, неизвестно. Он сбросил напиток со стола, отгрыз зубами упаковку бутылки и высосал алкогольный напиток. Его владельцы были удивлены и рассказывали, что Харви понесло от алкоголя, ведь собака опьянела и начала по своему "веселиться".

На следующий день лабрадор почувствовал все тонкости похмелья. От такого количества выпитого коньяка он шатался на разные стороны, не смог пойти в туалет, потому что лапы "были не его". Он ничего не мог есть и постоянно рвал. Поэтому хозяева решили его спасать и увезли в ветеринарный "вытрезвитель".

Ветеринары сделали лабрадору, проявившему интерес к алкоголю, процедуру дезинтакционной инфузионной терапии. Она похожа на ту, которую проводят людям, перебравшим алкоголем. Работники клиники после этого случая приняли решение предоставлять новую услугу – официально объявили об открытии вытрезвителя для четырёхлапых.

Напомним, что в "Комментариях" сообщалось, что с помощью OBAC можно управлять дроном . Компания Exyn Technologies выпустила видео, показывающее, как утверждают разработчики, первый полет дрона, управляемого собакой.

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