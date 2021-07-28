В Днепре предложили увеличить помощь школам – Филатов и его большинство против

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Станислав Молчанов
Депутат от "Громадской силы" Екатерина Збарская во время очередной сессии горсовета предложила перенаправить часть денег, выделяемые на КП "Муниципальная варта", учебным заведения города. Промэрское большинство во главе с городским головой Борисом Филатовым отказалось поддержать предложение.
Акция протеста в Днепре
28 июля было горячо и перед зданием мэрии, и в самом сессионном зале. На улице состоялась многотысячная акция протеста против произвола городской власти, коррупции и существования КП "Муниципальная варта". Горожане требовали ликвидировать это КП, бойцы которого регулярно избивают в городе журналистов и предпринимателей. Свое требование они передали группе депутатов, которая шла на сессию. Збарская была в их числе.
Был оперативно подготовлен проект решения, который лидер фракции "Громадская сила" Загид Краснов требовал внести в повестку дня сессии с голоса, как это предусматривает Закон Украины "О статусе депутатов местных советов". Однако, мэр и подконтрольное ему большинство были против. Хотя за ликвидацию КП выступила не только "Громадская сила", но и фракция "Слуга народа".
В своем выступлении на сессии Збарская подчеркнула, что деньги, которые выделяются на финансирование КП "Муниципальная варта", целесообразно перенаправить на финансирование учебных заведений города.
"Представители партии "Пропозиция", ОПЗЖ и "Блок Вилкула" ни разу не поддержали просьбу жителей города оказать им помощь, по которой они обратились к депутатам от президентской партии "Слуга народа", партии "Громадская сила" и частично партии "Европейская солидарность", — сказала Збарская. – Они отказались предоставить помощь в приобретении компьютеров для Лицея информационных технологий, который входит в пятерку лучших учебных заведений по уровню ВНО в Украине, единственный из Днепра".
По словам Збарской, палки в колеса при выделении помощи вставляются, исходя из политических интересов, но подчеркнула, что пренебрегать интересами детей ради политической выгоды – цинично.
"Поэтому я прошу перераспределить средства городского бюджета, выделяемые на функционирование КП "Муниципальная варта", и направить их на помощь учреждениям, где обучаются дети всех избирателей, в том числе и тех партий, представители которых блокируют выделение денег на оказание помощи учебным заведениям".
Увы, политической воли у Филатова и его большинства при голосовании за это предложение не нашлось, и налоги горожан вместо школ снова пойдут на финансирование частной армии мэра.
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