В дирекции аэропорта "Борисполь" прокомментировали ситуацию в воздушном пространстве Украины: какие рейсы отменены

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Людмила Слободенюк
Что происходит в аэропорту "Борисполь". Фото из открытых источников
В дирекции международного аэропорта "Борисполь" заявили о том, что по состоянию на 14 февраля стратегический объект работает в штатном режиме. Руководство обратилось к своим работникам с призывом продолжать работу, поскольку ситуация стабильна. Об этом сообщили на Facebook странице аэропорта "Борисполь", передает портал "Комментарии".
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