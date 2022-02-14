В дирекции аэропорта "Борисполь" прокомментировали ситуацию в воздушном пространстве Украины: какие рейсы отменены

Что происходит в аэропорту "Борисполь". Фото из открытых источников

В дирекции международного аэропорта "Борисполь" заявили о том, что по состоянию на 14 февраля стратегический объект работает в штатном режиме. Руководство обратилось к своим работникам с призывом продолжать работу, поскольку ситуация стабильна. Об этом сообщили на Facebook странице аэропорта "Борисполь", передает портал "Комментарии".

"Временные вызовы стимулируют нас работать еще более преданно, потому что речь идет не только об имидже нашей страны в мире — речь идет именно о людях. Мы с вами и есть Украина! Сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга, спокойно работаем и смотрим в будущее!" " – отметили в обращении.

Напомним, накануне руководство аэропорта отмечало, что практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов. Однако, авиакомпании таки отменили или перенесли вылеты из столицы. Так, компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022. FLY-DUBAI – изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25. QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – выполняются. QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 – отменила рейс 14.02.2022., потому что будет выполнять рейс на большем воздушном судне по расписанию. AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.