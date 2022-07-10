logo

BTC/USD

20852.45

ETH/USD

1168.17

LTC/USD

52.14

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В "Дії" появится новая услуга: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В "Дії" появится новая услуга: что известно

Данные о разрешении от родителей на выезд несовершеннолетнего ребенка за пределы Украины будут отображаться на портале "Дія"

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украинцы смогут оформить через "Дію" разрешение на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу. Разрешение в электронном виде станет доступным для родителей в ближайшее время в правительственном приложении. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В "Дії" появится новая услуга: что известно

Приложение Дия, фото из открытых источников

В соответствии с принятым законопроектом №6146 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по решению родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины" от 8 июля 2022 года информация о разрешениях будет и на портале Дія, он будет подтягивать информацию из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

В документе прописано, что данные о согласии на временный выезд за пределы Украины ребенка до 16 лет должны быть внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан одним из родителей через Единый государственный веб-портал электронных услуг Дія или нотариусом.

Основанием является нотариально удостоверенное письменное согласие родителя в день такого удостоверения. Согласие действительно не больше трех лет. В документе прописано, в каком случае один из родителей опекунов может подать в суд и вывезти ребенка без разрешения другого, при каких условиях такое разрешение не требуется и как вывезти ребенка родственникам, если родители не лишены прав.

Как писал портал, почему налоговая амнистия в Украине оказалась провальной и рационально ли было ее запугать. С 1 сентября 2021 года в Украине стартовала кампания по одноразовому (специальному) добровольному декларированию, которая продолжается до 1 сентября 2022 года. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко написал, что в настоящее время украинцы задекларировали 3,7 млрд. гривен, из этой суммы сбор к уплате сбора составляет 225,1 млн. гривен.






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!