В День защитника Украины в Киеве тяжело ранили ветерана ООС

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Павел Зинченко
Сегодня, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ножом нанес тяжелые ранения ветерану войны на Донбассе, который занимался агитацией в пользу одной из политических партий, которая готовится к выборам в Киевсовет. Об этом сообщает портал "Патриоты Украины" со ссылкой на сообщение, которое мэр Киева Виталий Кличко разместил в социальной сети.
Ветеран ООС был ренен ножом
Мэр, ссылаясь на слова свидетелей, отмечает, что пострадавший вел себя корректно, но был подвергнут нападению со стороны агрессивно настроенного прохожего. Когда молодой человек отвернулся, "прохожий достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".
Парня забрала машина "скорой помощи". На данный момент он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь. Полиция уже задержала нападавшего и начала следственные действия.
Как сообщало издание "Комментарии", скончался фронтовик, который устроил акцию самосожжения.
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