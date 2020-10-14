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В День защитника Украины в Киеве тяжело ранили ветерана ООС

Врачи продолжают бороться за жизнь молодого защитника Украины

сегодня, 20:02
Автор:

Павел Зинченко

Сегодня, 14 октября, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ножом нанес тяжелые ранения ветерану войны на Донбассе, который занимался агитацией в пользу одной из политических партий, которая готовится к выборам в Киевсовет. Об этом сообщает портал "Патриоты Украины" со ссылкой на сообщение, которое мэр Киева Виталий Кличко разместил в социальной сети.

В День защитника Украины в Киеве тяжело ранили ветерана ООС

Ветеран ООС был ренен ножом

"В Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом молодого парня Станислава, который раздавал на улице газеты. Парень участник АТО / ООС. Он в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", — сообщает Кличко.

Мэр, ссылаясь на слова свидетелей, отмечает, что пострадавший вел себя корректно, но был подвергнут нападению со стороны агрессивно настроенного прохожего. Когда молодой человек отвернулся, "прохожий достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею".

Парня забрала машина "скорой помощи". На данный момент он находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь. Полиция уже задержала нападавшего и начала следственные действия.

Как сообщало издание "Комментарии", скончался фронтовик, который устроил акцию самосожжения.


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