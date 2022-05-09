В День победы россияне "поздравили" Славянск – достали город снарядами

Российские захватчики продолжают двигаться в направлении города Славянск, по всей линии фронта в Донецкой области ведутся ожесточенные бои. Даже в такой большой праздник для тех народов, которые сражались против гитлеровской Германии во Второй мировой войне российские оккупанты обстреляли центральную часть Славянска. Как передает издание "Комментарии", об этом написал у себя в Facebook мэр Славянска Вадим Лях.

Славянск. Фото: из открытых источников

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилёт в центральную часть Славянска", – написал мэр города.

Он добавил, что сейчас все службы выясняют степень повреждения, предоставляют всю необходимую помощь. Вадим Лях также обратился с просьбой к жителям Славянска внимательно относиться ко всем сигналам тревоги и сразу после их включения искать укрытие. Также градоначальник просит горожан не выкладывать в сеть фото, на которых видно, куда именно попали вражеские снаряды.

Отметим, также появилась информация о том, что рашистские оккупанты также разбомбили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры УПЦ МП. Украинские защитники отметили, что оккупанты знали, куда стреляли, и сознательно разрушили храм собственного патриархата.

В свое время лидер сепаратистов Игорь Гиркин довольно быстро вместе со своей группой захватил Славянск, но оптом был выбит оттуда. Теперь же Гиркин стал одним из ярых критиков Путина и рассказывает, что его "спецоперации" нет никаких шансов стать успешной.

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