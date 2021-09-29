В демократической республике Конго начали охоту на ведьм: заживо сожгли восемь женщин

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Хмільовська Інна
В неспокойной восточной провинции Демократической Республики Конго участились убийства женщин, обвиняемых в колдовстве. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.
В Конго заживо сожгли восемь женщин, фото с открытых источников
По сообщениям, в этом месяце восемь женщин были сожжены заживо или их линчевали в трех районах провинции Южное Киву.
Нелли Адиджа из НПО "Ассоциация женщин в СМИ" сказала, что организация зарегистрировала 324 обвинения в колдовстве за период с июня по сентябрь. В районе Калехе было зарегистрировано 114 случаев, в том числе пять женщин были сожжены заживо и четыре женщины были увезены в неизвестном направлении так называемыми ополченцами самообороны.
Южное Киву находится между тремя провинциями, которые в течение многих лет находились в тисках вооруженных групп, многие из которых являются наследием региональных войн, которые велись четверть века назад.
Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на ведьм произошел из-за вакуума в управлении.
Тэди Мидерхо, глава администрации территории Кабаре, заявила, что с начала года было зарегистрировано шесть убийств, в основном женщин старше 60 лет, которых баджакази назвали ведьмами. По его словам, два года назад 11 обвинителей были заключены в тюрьму на шесть месяцев. "Их освободили после обещания сменить профессию, но некоторые из них тайно продолжают жить по-прежнему".
Шаша Рубенга, учитель и правозащитник, сказал, что в прошлом месяце он видел охоту на ведьм в Чифунзи, деревне с населением около 2000 человек, расположенной недалеко от национального парка Кахузи-Биега.
Большинству женщин удалось бежать из своих домов, которые затем были разрушены. Других спасли солдаты, которые стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.
"Но потом я увидела, как эти молодые люди схватили соседку по имени Ньябадё, пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли спичкой", — сказал Рубенга.
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