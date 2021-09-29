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В демократической республике Конго начали охоту на ведьм: заживо сожгли восемь женщин

В этом месяце в провинции Южное Киву восемь женщин были сожжены заживо

сегодня, 10:25
Автор:

Хмільовська Інна

В неспокойной восточной провинции Демократической Республики Конго участились убийства женщин, обвиняемых в колдовстве. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

В демократической республике Конго начали охоту на ведьм: заживо сожгли восемь женщин

В Конго заживо сожгли восемь женщин, фото с открытых источников

По сообщениям, в этом месяце восемь женщин были сожжены заживо или их линчевали в трех районах провинции Южное Киву.

Нелли Адиджа из НПО "Ассоциация женщин в СМИ" сказала, что организация зарегистрировала 324 обвинения в колдовстве за период с июня по сентябрь. В районе Калехе было зарегистрировано 114 случаев, в том числе пять женщин были сожжены заживо и четыре женщины были увезены в неизвестном направлении так называемыми ополченцами самообороны.

Южное Киву находится между тремя провинциями, которые в течение многих лет находились в тисках вооруженных групп, многие из которых являются наследием региональных войн, которые велись четверть века назад.

Боско Мучукива, директор и профессор социологии в Высшем институте сельского развития в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на ведьм произошел из-за вакуума в управлении.

"Это явление возрождается, потому что государство не справляется со своими основными задачами — полиция и система правосудия не выполняют свою работу", — сказал он.

Тэди Мидерхо, глава администрации территории Кабаре, заявила, что с начала года было зарегистрировано шесть убийств, в основном женщин старше 60 лет, которых баджакази назвали ведьмами. По его словам, два года назад 11 обвинителей были заключены в тюрьму на шесть месяцев. "Их освободили после обещания сменить профессию, но некоторые из них тайно продолжают жить по-прежнему".

Шаша Рубенга, учитель и правозащитник, сказал, что в прошлом месяце он видел охоту на ведьм в Чифунзи, деревне с населением около 2000 человек, расположенной недалеко от национального парка Кахузи-Биега.

"Это было около пяти утра понедельника. Молодые люди ходили по деревне со списком, в котором были имена 19 женщин старше 65 лет, которых предсказательница назвала ведьмами", — сказал он.

Большинству женщин удалось бежать из своих домов, которые затем были разрушены. Других спасли солдаты, которые стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу.

"Но потом я увидела, как эти молодые люди схватили соседку по имени Ньябадё, пожилую женщину, у которой было семеро детей. Ее избили, облили бензином и подожгли спичкой", — сказал Рубенга.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/sep/28/witch-hunt-murders-surge-democratic-republic-congo-women-south-kivu-province?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1632858036
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