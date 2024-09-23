В деле об убийстве Ирины Фарион появились новые подробности: детали

Появились новые подробности по делу смерти Ирины Фарион. Главным подозреваемым остается 18-летний Вячеслав Зинченко, которому недавно продлили срок содержания под стражей на два месяца. Среди свежих доказательств, которые могут стать ключевыми по этому делу, — результаты одорологической экспертизы, указывающие на его вероятное присутствие с поличным.

По заключению экспертизы запахов, Зинченко был на месте убийства Фарион

Одорологическая экспертиза, аналогичная дактилоскопии, позволяет идентифицировать человека по уникальному запаху. Эту технику часто применяют в криминалистике для сбора доказательств. По словам Натальи Романик, адвоката Софии Семчишин (дочки Ирины Фарион), собранные данные свидетельствуют о 99,9% вероятности присутствия Зинченко на месте происшествия, хотя он сам это отрицает.

Защита Семчишин настаивает на важности "поиска по запаху" как полноценной криминалистической процедуры. В ходе исследования проводился сбор образцов с места преступления, их консервация и лабораторная идентификация. Специалисты с помощью собак-детекторов определяли индивидуальные запахи в специальных условиях.

Представитель потерпевшей стороны заявила, что благодаря тщательной работе следователей и собранным доказательствам уже достаточно, чтобы предъявить Зинченко обвинение. Дело продолжается, и последующие слушания могут принести новые повороты в этой загадочной истории.

Читайте на портале "Комментарии" — Львовский суд оставил под стражей Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В ходе заседания Зинченко заявил об угрозе от российских спецслужб и радикально настроенных лиц, а его защита требует продления ареста.