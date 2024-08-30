В ЦПД раскрыли очередной фейк УПЦ МП: о чем идет речь

Информационные ресурсы украинской православной церкви, аффилированной с рпц, распространяют недостоверные данные о количестве участников крестного хода в Почаевскую лавру, которую паломники упц осуществляли в течение 19-25 августа. В частности, в упц заявили, что в паломничестве приняли участие 30 тысяч верующих из разных областей Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Фейк УПЦ МП. Фото: из открытых источников

"Верифицировав в Нацполиции информацию о количестве участников акции, Центр выяснил, что обнародованные официальными ресурсами данные не соответствуют действительности. Начальник Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Елена Бережная сообщила, что зафиксировано около 5 тысяч участников шествия, а на литургии в Почаевской лавре присутствовало ориентировочно 3,5 тысячи человек", – говорится в сообщении.

Кроме того, местные медиа обратили внимание, что участников крестного хода в этом году было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

В ЦПД отмечают, завышая цифры о количестве участников паломничества, упц стремится создать иллюзию массовости мероприятия и большой поддержки своих идей населением. Таким образом, упц пытается манипулировать общественным мнением на фоне принятия в Украине закона о запрете деятельности связанных с россией религиозных организаций.

ЦПД исследовал деятельность РПЦ и подготовил отчет, содержащий анализ роли РПЦ и его иерархов в идеологической и организационной поддержке вооруженной агрессии России против Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — СБУ предоставила еще один аргумент, почему запрет УПЦ МП стал верным решением.

Также издание "Комментарии" сообщало — Верховная Рада Украины поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Тем самым, фактически сделав решительный шаг в сторону запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). О чем говорит такое решение? Почему принято именно сейчас? К чему это может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



