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В ЦИК не знают, что делать с 87-м округом

Законы Украины не предусматривают решения подобных ситуаций

сегодня, 16:12
Автор:

Данило Матюха

Повторные довыборы на 87 округе Ивано-Франковской области можно провести только в случае консенсусной договоренности между "Слугой народа" и партией "За Будущее". Другого выхода из ситуации пока не предусмотрено ни в ЦИК, ни в украинском законодательстве. Об этом сообщила председатель правления гражданской организации "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

В ЦИК не знают, что делать с 87-м округом

ЦИК - фото из открытых источников

По ее словам, в законах Украины не прописано регламента работы при обстоятельствах, когда Верховный суд (ВСУ) отменяет протокол ЦИК о победе одного из кандидатов.

Общественная активистка считает, что для качественного и демократического выхода из ситуации существует только два пути. Первый из них предполагает компромисс между политическими силами касательно дальнейшей судьбы округа, а второй — обращение Центризбиркома в ВСУ, чтобы уточнить процедуру выполнения его решения.

"По факту ЦИК передаст окружной избирательной комиссии протоколы на уточнение, которая привезет их с такими же данными. Итак, правового выхода из ситуации нет", — пояснила Айвазовская.

Также председатель правления "ОПОРЫ" рассказала о некоторых сложностях, которые способны существенно повлиять на ситуацию. Речь идет об исчезновении около 5000 бюллетеней, что делает фактически невозможным признание победителем вместо Вирастюка кандидата от партии "За Будущее" Александра Шевченко.

Напомним, что 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на 87-м округе. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и требовал его отмены.

5 мая 2021 года Центральная избирательная комиссия официально не зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом Украины.


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Источник: https://gordonua.com/ukr/news/politics/ajvazovska-pro-pidsumki-doviboriv-na-87-mu-okruzi-pravovogo-vihodu-z-situatsiji-nemaje-1551931.html
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