В чем власти Белоруссии обвиняют журналиста Протасевича

Сегодня, 14 июня, белорусскому оппозиционному журналисту и автору популярного Telegram-канала "Nexta" официально огласили обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Роман Протасевич - фото из открытых источников

По информации журналистов, на сегодняшнем брифинге по резонансному делу задержания журналиста председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании социальной розни.

Сейчас следователи направляют запросы в другие страны, чтобы выяснить, какие именно источники финансирования имел оппозиционный канал Протасевича "Nexta". Но начальник следственного ведомства сомневается, что его подопечные найдут ответ на этот вопрос.

Также Гора добавил, что пока никаких ходатайств о проведении следственных действий от других стран не поступало. Оппозиционер, со своей стороны, сообщил, что все официальные показания предоставляет исключительно представителям Следственного комитета Беларуси.

Напомним, что боевики "ЛНР" хотят от Беларуси выдачи Протасевича для суда. В самопровозглашённой "ЛНР" убеждены, что судить задержанного белоруса стоит именно на территории оккупированных Россией территории. Российские оккупанты заявляют, что уже полным ходом сотрудничают с белорусским следствием в отношении задержанного оппозиционера.

Добавим, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты отнеслись к недавнему интервью Протасевича провластному белорусскому телеканалу. О чем свидетельствуют различные высказывания белоруса, а также признаки пыток, узнавайте в нашем материале.

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