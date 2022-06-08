В чем риск договоренностей Турции и РФ – почему Анкара так переживает за украинское зерно

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Турции встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Переговоры касаются разблокирования экспорта зерна из Украины. Какие ожидания от этих переговоров? Какие условия могут быть приемлемы для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Для Украины фактически нет из пока обсуждаемых Турцией и Россией сценариев – приемлемого в безопасностном смысле

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов напоминает, что Украина уже заявила – российские суда допущены в наши порты не будут. Правда, есть компромиссный вариант – если в ту же Одессу зайдут суда третьих стран, той же Турции.

"Но при этом возникает угроза. Для такого сценария Украина должна разминировать подступы к своим портам. А это может привести к высадке российского десанта, – поясняет эксперт. – Да, Путин уже заверил, что такого не будет, что эти коридоры не будут использованы для агрессии. Но мы же помним, что за несколько дней до полномасштабного вторжения россиян в Украину тот же Путин обещал, что такого не будет. Его слово, как и слово всех представителей нынешнего российского режима, ничего не стоит".

Русские, считает политолог, вполне могут, воспользовавшись коридорами для атаки на Одессу, назвать всё это "хорошей военной хитростью".

"Учитывая, что взятие Одессы для россиян является принципиальным вопросом, но с этим не сложилось, они, думаю, пойдут на любую подлость, чтобы реализовать свои планы. Поэтому для Украины фактически нет из пока обсуждаемых Турцией и Россией сценариев – приемлемого в безопасностном смысле, – отмечает Кирилл Сазонов. – Нам важно обеспечить необходимую защиту портов противкорабельным вооружением. Тут требуется активное участие США, Великобритании – и гораздо больше времени".

Турция очень удачно сыграла на санкциях, заработав на этом. Теперь заработает еще и на экспорте украинского зерна

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что, скорее всего, Турция договорится с Россией о разблокировании украинских портов и создании "коридора" для вывоза зерна.

"При этом, турки будут закупать и российское, и украинское зерно с большой скидкой (уже даже проскальзывала цифра в минус 25%). А ее корабли без проблем будут грузить зерно и в российских портах, и в украинских, включая оккупированную территорию — и везти на экспорт. Ну, российские военные корабли будут проводить некий досмотр – и пропускать турецкие суда. Турция — хитрая, гибкая. У нее получится", – прогнозирует эксперт.

По мнению Александра Охрименко, Турция выигрывает на этой войне.

"Она очень удачно сыграла на санкциях (не стала вводить их против РФ), заработав на этом. Теперь заработает еще и на экспорте украинского зерна. Политика Турции хитрая. С одной стороны — за Украину, но при этом не против России. В итоге она отлично зарабатывает на всех", – резюмирует эксперт.

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