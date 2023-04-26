В Чехии поставили Кремль на место, назвав Лаврова клоуном, а Россию – страной-террористом

Руководство террористической РФ должно предстать перед трибуналом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ответ на комментарии главы МИД РФ Сергея Лаврова о чешском президенте.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Фото: из открытых источников

Липавский написал в своем Twitter, что "высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Павеле просто смешны".

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"Россия – террористическое государство, и ее руководство должно предстать перед международным трибуналом", – подчеркнул чешский дипломат.

Липавский не конкретизировал, о каких высказываниях Лаврова идет речь. Однако недавно глава МИД России заявил о "несоответствии политическим нормам" реакции президента Чехии на позицию Китая по Украине.

"Это такие заявления, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля", – заявлял Лавров.

Отметим, президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Politico выразил убеждение, что Китаю нельзя доверять как посреднику в установлении мира между Россией и Украиной, поскольку Пекину выгодно продолжение войны.

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