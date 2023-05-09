В Чехии оригинально "поздравили" РФ с Днем Победы (ФОТО)

Как передает издание "Комментарии", в Чехии "поздравили" россиян с 9 мая "кровавым" перформансом. Акция, напоминающая об убийствах украинцев, прошла в Праге перед посольством России.

Перформанс к 9 мая. Фото: из открытых источников

Так, активистка принесла к российскому дипломатическому ведомству желто-синий надувной бассейн. Его наполнили красной краской, и женщина в кокошнике с буквой Z в нем искупалась.

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Таким образом, организаторы перформанса продемонстрировали кровь украинцев, которую россияне уже больше года проливают, пытаясь захватить Украину.

"Чешская активистка инициативы "hlas.Ukrajiny" надела кокошник с буквой Z и плавала в желто-синем бассейне с красной краской, символизирующей кровь украинцев", — говорится в комментарии к видео, которое обнародовало издание "Радио Свобода".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



