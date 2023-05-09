logo

BTC/USD

27544.38

ETH/USD

1843.11

LTC/USD

78.84

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Чехии оригинально "поздравили" РФ с Днем Победы (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Чехии оригинально "поздравили" РФ с Днем Победы (ФОТО)

Активистка в кокошнике искупалась в "крови" украинцев, которую пролили россияне

сегодня, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", в Чехии "поздравили" россиян с 9 мая "кровавым" перформансом. Акция, напоминающая об убийствах украинцев, прошла в Праге перед посольством России.

В Чехии оригинально "поздравили" РФ с Днем Победы (ФОТО)

Перформанс к 9 мая. Фото: из открытых источников

Так, активистка принесла к российскому дипломатическому ведомству желто-синий надувной бассейн. Его наполнили красной краской, и женщина в кокошнике с буквой Z в нем искупалась.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Таким образом, организаторы перформанса продемонстрировали кровь украинцев, которую россияне уже больше года проливают, пытаясь захватить Украину.

"Чешская активистка инициативы "hlas.Ukrajiny" надела кокошник с буквой Z и плавала в желто-синем бассейне с красной краской, символизирующей кровь украинцев", — говорится в комментарии к видео, которое обнародовало издание "Радио Свобода".

Читайте также на портале "Комментарии" — кто и почему прибыл в Москву на парад к Путину – есть ли риск втягивания стран ОДКБ в войну против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости к Путину приехали лишь пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война". Какие выводы можно сделать после очередного парадобесия страны-агрессора? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

В Чехии оригинально ”поздравили” РФ с Днем Победы (ФОТО) - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/svoboda_radio/17390
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!