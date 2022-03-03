В Центре оборонных стратегий рассказали, какую тактику враг использует в Киеве

В Киеве российские оккупационные войска пытаются использовать ту же тактику, что и в других города, они пытаются брать город в кольцо, постепенно суживая его. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует отчет Центра оборонных стратегий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Столицу со всех сторон обходит мощная группировка войск (около 30 БТГр). Самая большая угроза сейчас остается с севера и северо-запада от Киева (Иванков, Ворзель, Буча, Ирпень Гостомель).

ВСУ продолжают оборонять столицу. Самые жестокие бои идут в пределах 20-30 км от Киева. Достичь поставленной цели оккупационным войскам не удается. В боях оккупанты теряют технику, также есть большие потери среди личного состава.

В Центре оборонных стратегий прогнозируют, что российские оккупационные войска попытаются взять столицу Украины под свой контроль, задействовав авиацию, а также нанося ракетные удары по важных объектах инфраструктуры Киева.

Западнее Киева украинские защитники дали бой агрессору и отбили Макаров, заняв оборону населенного пункта.

Столица Украины остается приоритетным городом для захвата российскими оккупантами. Не менее актуальными также есть Харьков и города, расположенные на юге Украины. По ним также наносятся ракетные, а также артиллерийские удары.

Читайте также на портале "Комментарии" — захваченный в плен российский майор раскрыл планы Путина по оккупации Украины. До 2-3 марта российские военные должны были отчитаться о выполненной задаче и вернуться обратно в Россию. В итоге, все пошло наперекосяк. Кремль не рассчитывал на затяжную войну.





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