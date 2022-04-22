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В британской разведке знают, почему Путин отбросил решение штурма «Азовстали»

Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность

сегодня, 10:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Своим публичным отказом от штурма промзоны "Азовстали" президент России Владимир Путин дал понять, что он считает продолжение штурма Мариуполя нецелесообразным, поскольку это приведёт к огромным потерям для российской армии. В Кремле считают, что сейчас дополнительные силы нужны на других направлениях. Такая информация есть в британской разведке. Как передает портал "Комментарии", отчёт опубликован Министерством обороны Британии.

В британской разведке знают, почему Путин отбросил решение штурма «Азовстали»

Азовсталь. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что решение Кремля о том, чтобы заблокировать "Азовсталь" – это решение о том, чтобы не тратить основные силы на штурм позиций украинских защитников, что привело бы к огромным потерям среди российского войска, ещё больше снижая его боеспособность. Исходя из того, что российские войска продолжают продвигаться в районе Красного Лимана, Бугаевки, Барвенково, Лимана и Попасной в Кремле решили именно в этих направлениях направить подмогу. 

При этом в британской разведке уверены, что что россияне до сих пор не знают, как закрыть все пробелы, которые у них появились после первых этапов войны. Тогда они понесли огромные потери. Чтобы поддержать истощённые войска Россия начала отправлять на ремонт военную технику в Россию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне сообщили, что по количеству танков Украина уже превосходит Россию на фронте. Большую роль сыграла помощь европейских союзников. Именно от них Украина получила большинство танков, которые теперь находятся на фронте.

Издание "Комментарии" сообщало — Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали" – выбрал другой вариант.


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