В ближайшее время девочек рожать будут все меньше: шокирующее исследование

В последующие десятилетия в мире будет рождаться на 4,7 миллиона девочек. Это будет связано с практикой абортов по половому признаку и культурой отдельных стран, в которых предпочитают сыновей.

Дети (фото из открытых источников)

Об этом сообщает информационное агентство France 24 со ссылкой на медицинский журнал BMJ. Выводы ученых основаны на анализе данных о 3 миллиарда рождений за последние полвека. По прогнозам авторов исследования, диспропорция новорожденных мальчиков и девочек достигнет 22 миллионов к 2100 году. Из-за изменений демографической ситуации появится много одиноких молодых мужчин. В перспективе это может привести к росту насилия и сокращение числа браков.

"Меньшее количество женщин в популяции может привести к повышенному уровню антиобщественного поведения и насилия. Что в итоге может повлиять на долгосрочную стабильность и социальный устойчивое развитие", — считают ученые.

В миров родители все чаще отдают предпочтение рождению мальчиков / Фото Unsplash Исследователи изучили 12 стран, в которых с 1970 года росла диспропорция мужчин и женщин, а также 17 стран, где это повлияли социальные или культурные факторы. В основном это государства Юго-Восточной Европы, Южной и Восточной Азии.

Напомним, неторые дети не переживают по поводу учебы, экзаменов и не волнуются за собственное будущее, ведь знают, что на их счету уже хранится многомиллионное состояние. Кто они, самые богатые дети мира.

Так, 7-летний наследник Уильяма и Кэтрин Кембриджских, по официальным данным, имеет на своем счету миллиард долларов. И он третьим, после отца и дяди, в очереди на британский трон.









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