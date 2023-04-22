В Берлин на несколько часов прилетал самолет из Москвы

Самолет Ил-96-300 из РФ ("Россия" Special Flight Squadron), выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, около 9 утра в субботу, 22 апреля, совершил посадку в берлинском аэропорту BER. Информацию, появившуюся на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24, подтвердил компетентный источник. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

Авиаперелет

Издание, ссылаясь на источник, отмечает, что речь идет не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER. Из министерств обороны и МИД ФРГ, куда DW обратилась за комментарием, к моменту публикации ответа получено не было. Судя по данным на сайте Flightradar24, около 12.13 по местному времени (13.10 мск) самолет вылетел из аэропорта Берлина. Его посадка ожидается в аэропорту "Внуково" в 15.38 по Москве, указывается на сайте.

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По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", самолетом президента РФ — "бортом №1" — является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.

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