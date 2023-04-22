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В Берлин на несколько часов прилетал самолет из Москвы

Выполняющий особый рейс из Москвы самолет Ил-96-300 приземлился в Берлине около 9 утра вылетел обратно в Россию в 12:13

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Самолет Ил-96-300 из РФ ("Россия" Special Flight Squadron), выполнявший нерегулярный рейс из Москвы RSD 898, около 9 утра в субботу, 22  апреля, совершил посадку в берлинском аэропорту BER. Информацию, появившуюся на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24, подтвердил компетентный источник. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "DW".

В Берлин на несколько часов прилетал самолет из Москвы

Авиаперелет

Издание, ссылаясь на источник, отмечает, что речь идет не об обычном пассажирском рейсе, обслуживание которого относится к компетенции гражданского аэропорта BER. Из министерств обороны и МИД ФРГ, куда DW обратилась за комментарием, к моменту публикации ответа получено не было. Судя по данным на сайте Flightradar24, около 12.13 по местному времени (13.10 мск) самолет вылетел из аэропорта Берлина. Его посадка ожидается в аэропорту "Внуково" в 15.38 по Москве, указывается на сайте.


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По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", самолетом президента РФ — "бортом №1" — является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.

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Источник: https://www.dw.com/ru/osobyj-aviarejs-iz-moskvy-pobyval-v-berline/a-65405999
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