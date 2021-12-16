В белоснежном костюме: Юлия Тимошенко сыграла на барабанах (ВИДЕО)

Лидер политического объединения "Батькивщина" относится к своим рабочим обязанностям очень серьезно. Но в свободное время любит веселиться. Поэтому Юлия Владимировна, чтобы порадовать своих поклонников, разместила в социальных сетях забавный видеоролик, сделанный в студии звукозаписи.

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

На видео нардепка выступает в роли музыканта, выигрывает на ударных музыкальных инструментах. Госпожа Тимошенко упорно стучит ударными палочками по разным барабанам и тарелке.

" Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого !" – так назвала видеоролик нардепка.

Известная представительница украинского политикума прекрасно выглядела. Она была одета в белоснежный роскошный костюм, юбку меди и блейзер с металлическими пуговицами, дополненный большими накладными карманами и такую же белоснежную водолазку.

О своем образе во время такого активного отдыха нардепка позаботилась, как всегда, раньше времени. Позаботилась об аккуратной стильной прическе, сделала нежный макияж, в ушах были лаконичные серьги, на руках – браслеты.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Тимошенко пришла в Раду в стильном образе. О лидере "Батькивщины" говорят, что она тщательно следит за модой. Каждый раз госпожа Тимошенко выбирает себе стильный лук для работы в украинском парламенте. Известный политик также время от времени повторяет свои интересные образы, которые нравятся ее поклонникам и всем другим соотечественникам. В частности, выступая сегодня во время Согласительного совета Юля Владимировна появилась на трибуне в элегантном платье из твида, которое украшали черные кожаные вставки и декоративные пуговицы и сидевшая на фигуре парламентарии как влитая.

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