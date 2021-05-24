logo
Русский Українська

BTC/USD

37667.78

ETH/USD

2360.53

LTC/USD

163.19

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Беларуси задержали еще один самолет: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Беларуси задержали еще один самолет: подробности

СМИ сообщают о задержании еще одного самолета в белорусском аэропорту

сегодня, 16:11
Автор:

Данило Матюха

Белорусские правоохранители задержали еще один пассажирский самолет в столичном аэропорту. Об этом сообщает TUT.by.

В Беларуси задержали еще один самолет: подробности

Аэропорт "Минск" - фото: SB.by

Журналисты утверждают, что пассажиров рейса авиакомпании Lufthansa, который следовал по маршруту Минск — Франкфурт, высадили для повторной проверки вещей из-за сообщения о теракте.

По официальной информации самолет должен был подняться в небо в 14:20 по киевскому времени. На данный момент сотрудники Национального аэропорта "Минск" сняли данный рейс из расписания на своем сайте.

"Сейчас осуществляются процедуры повторного осмотра воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О том, что происходит проинформированы все заинтересованные стороны", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.

Ранее сообщалось, что народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" из-за его поддержки белорусского режима.

К тому же так называемый президент Республики Беларусь Александр Лукашенко внес изменения в законы о СМИ, которыми запретил местной прессе освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tutby_official/25834
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ