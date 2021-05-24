В Беларуси задержали еще один самолет: подробности

Белорусские правоохранители задержали еще один пассажирский самолет в столичном аэропорту. Об этом сообщает TUT.by.

Аэропорт "Минск" - фото: SB.by

Журналисты утверждают, что пассажиров рейса авиакомпании Lufthansa, который следовал по маршруту Минск — Франкфурт, высадили для повторной проверки вещей из-за сообщения о теракте.

По официальной информации самолет должен был подняться в небо в 14:20 по киевскому времени. На данный момент сотрудники Национального аэропорта "Минск" сняли данный рейс из расписания на своем сайте.

"Сейчас осуществляются процедуры повторного осмотра воздушного судна и всего, что на нем будет перевозиться. О том, что происходит проинформированы все заинтересованные стороны", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.

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