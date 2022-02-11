В Беларуси хотят судить Филатова: возбудили уголовное дело

История с заменой государственного флага Беларуси на флагштоке возле мэрии Днепра получила свое продолжение. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминируют разжигание национальной розни. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "DW".

Борис Филатов. Фото: DW

Официальный Минск обвиняет именно Бориса Филатова, полагая, что именно по его указанию на главной площади города и был заменен государственный флаг Беларуси на флаг с бело-красно-белыми цветами, который активно использовался оппозиционными движениями Беларуси во время массовых акций протеста.

В сообщении говорится, что своим решением Борис Филатов не только осквернил государственный символ независимого государства Беларусь, но и создал дополнительные сложности в двухсторонних отношениях Беларуси и Украины. Кроме того, говорится в сообщении, такой поступок может быть свидетельством того, что Украина не желает иметь конструктивный диалог с Беларусью и открыто демонстрирует это.

Сам Борис Филатов отреагировал лаконично, отметив, что бело-красно-белый флаг Беларуси, который так возмутил руководство станы, не запрещен в Украине, потому никто не может запретить его публично демонстрировать. Само же решение вывесить бело-красно-белый флаг Филатов объяснил тем, что поток бреда, который в последнее время льется в адрес Украины от Лукашенко не оставил другого выбора.

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