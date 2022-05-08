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В «Азове» рассказали о подарке, который не могут позволить себе сделать россиянам

Изо всех возможных вариантов единственным приемлемым для бойцов "Азова" является - сражаться

сегодня, 16:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Плен для военных полка "Азов" приравнивается к смерти. Поэтому ни при каких обстоятельствах сдаться русским военным в плен неприемлемо. Такой большой "подарок" врагу никто не собирается сделать. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время онлайн брифинга для СМИ.

В «Азове» рассказали о подарке, который не могут позволить себе сделать россиянам

Офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко. Фото: из открытых источников

Илья Самойленко отметил, в той сложной ситуации, которая есть на "Азовстали", у военных полка "Азов" не так много выходов из ситуации, но они есть. Первый выход – это отложить в сторону оружие, забиться в угол и сидеть ждать либо голодной смерти, либо падения бомбы, которая в один миг оборвет жизнь. Второй выход – можно пытаться искать пути, как прорваться или просто убежать, пытаясь спастись, что будет прировнено к побегу из-за трусости. К тому же такой вариант – это не только большой стыд, но и огромный риск – получить пулю при таком побеге. Третий выход из ситуации – сложить оружие и просто сдаться оккупантам. 

Ну, и наконец, четвертым выходом из ситуации Илья Самойленко называет сопротивление противнику. Это тот вариант может не только гарантировать вам жизнь, но и не даст вам потом всю жизнь жить в стыде и позоре или же умереть в стыде.

По словам Ильи Самойленко, можно вспомнить пример того же Дана Звоника, который в 20-ых числах попал в плен к россиянам. Его издевательски задушили, а фото потом отправили матери. Это еще раз подтверждает, что выжить в российском плену у бойцов "Азова" нет никаких шансов.

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