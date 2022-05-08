В «Азове» рассказали о подарке, который не могут позволить себе сделать россиянам

Плен для военных полка "Азов" приравнивается к смерти. Поэтому ни при каких обстоятельствах сдаться русским военным в плен неприемлемо. Такой большой "подарок" врагу никто не собирается сделать. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время онлайн брифинга для СМИ.

Офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко. Фото: из открытых источников

Илья Самойленко отметил, в той сложной ситуации, которая есть на "Азовстали", у военных полка "Азов" не так много выходов из ситуации, но они есть. Первый выход – это отложить в сторону оружие, забиться в угол и сидеть ждать либо голодной смерти, либо падения бомбы, которая в один миг оборвет жизнь. Второй выход – можно пытаться искать пути, как прорваться или просто убежать, пытаясь спастись, что будет прировнено к побегу из-за трусости. К тому же такой вариант – это не только большой стыд, но и огромный риск – получить пулю при таком побеге. Третий выход из ситуации – сложить оружие и просто сдаться оккупантам.

Ну, и наконец, четвертым выходом из ситуации Илья Самойленко называет сопротивление противнику. Это тот вариант может не только гарантировать вам жизнь, но и не даст вам потом всю жизнь жить в стыде и позоре или же умереть в стыде.

По словам Ильи Самойленко, можно вспомнить пример того же Дана Звоника, который в 20-ых числах попал в плен к россиянам. Его издевательски задушили, а фото потом отправили матери. Это еще раз подтверждает, что выжить в российском плену у бойцов "Азова" нет никаких шансов.

Читайте также на портале "Комментарии" — продолжая обстрел Украины Путин поздравил украинский народ с "Днем победы". Отдельно обратился к ветеранам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!